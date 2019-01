Des agriculteurs drômois bloquent les caisses du Géant Casino à Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage, France

Il y avait la queue aux caisses du Géant Casino de Bourg-de-Péage ce mardi soir. Une vingtaine d'agriculteurs de la Confédération paysanne sont arrivés dans le magasin vers 17 heures, ont rempli leurs chariots principalement de fruits, légumes et produits laitiers et ont bloqué les couloirs de caisses pendant trois quarts d'heure. Ils ont tenté d'expliquer aux caissières et aux clients leur démarche, en leur montrant des produits importés, sur lesquels ils accusent la grande distribution de faire jouer les prix d'achats aux producteurs. Ils ont également voulu sensibiliser les consommateurs, sur les difficultés économiques que traverse le monde agricole.

Une vingtaine d'agriculteurs de la Confédération paysanne ont voulu sensibiliser les clients sur les produits importés par la grande distribution. © Radio France - Damien Triomphe

Et ils n'ont pas choisi Bourg-de-Péage par hasard : "il se trouve qu'on est dans la ville du ministre de l'Agriculture... c'est un petit clin d’œil" explique l'un d'entre eux.

Le Ministre de l'Agriculture qui est par ailleurs attendu avec le président de la République et d'autres membres du gouvernement ce jeudi 24 janvier dans la Drôme, à Valence et à Bourg-de-Péage.