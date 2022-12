Des agriculteurs du Haut-Rhin récompensés pour l'entretien remarquable de leurs prairies

5 agriculteurs de montagne du Haut-Rhin ont été récompensés pour l'entretien remarquable de leurs prairies. C'est le résultat d'un concours lancé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Le premier prix ira représenter le territoire au salon de l'agriculture à Paris qui aura lieu en février.

Entretien remarquable des prairies

89 agriculteurs étaient en lice cette année dans les vallées de Munster et Guebwiller. Ce concours a fêté d'ailleurs sa 10e édition. Il récompense le savoir-faire de ces agriculteurs, proches de leurs animaux et du terrain. Une prairie bien entretenue permet de mieux nourrir les bêtes, pour faire une meilleure viande et du meilleur fromage.

Les lauréats lors de la remise des prix © Radio France - Guillaume Chhum

"C'est tout un travail, car on aime les belles choses. Il faut savoir la faucher quand il le faut, savoir la faire pâturer au bon moment. C'est aussi beaucoup d'analyses et de réflexions," explique Pierre-Luc Tischmacher installé en bio sur les hauteurs de Lautenbach et premier prix du concours.

Beaucoup d'espèces de fleurs, la menace des sangliers

Cet entretien permet de développer la biodiversité. Ainsi, sur la prairie de Pierre-Luc Tischmacher, le jury a retrouvé une cinquantaine d'espèces de fleurs.

Toutefois, le cauchemar des agriculteurs ce sont les sangliers. Roseline Kempf, installée dans la vallée de Munster en a fait les frais. "Ca fait des trous et ça abime les machines quand on passe faire le foin. On se retrouve avec de la terre à l'intérieur et ça détruit tout notre travail," explique la jeune agricultrice, arrivée deuxième à ce concours.

Pierre-Luc Tischmacher installé en bio dans le Florival défendra donc les couleurs du Haut-Rhin, lors du concours national, au salon de l'agriculture à Paris.