Des agriculteurs du Loiret vont manifester en tracteur ce mercredi à Paris

Les agriculteurs vont défiler en tracteur aujourd'hui dans la capitale. Une manifestation à l'appel de la section du Grand Bassin parisien de la FNSEA à laquelle se joint une délégation du Loiret. Le rassemblement des loirétains est parti cette nuit de Toury à 4h30 en direction de la capitale. Les agriculteurs dénoncent la disparition annoncée de productions agricoles françaises du fait de la diminution du nombre de pesticides à leur disposition.

ⓘ Publicité

Le 23 janvier dernier, le gouvernement a notamment décidé de renoncer à autoriser les insecticides néonicotinoïdes pour la culture de la betterave sucrière, à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne rendant illégale toute dérogation. Cette décision, "c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase" selon Jean-Armand Doublier, agriculteur à Bricy. "On respecte l'environnement, tout ce qu'on peut faire, on le fait mais faut pas qu'il y ait des interdictions sans qu'il y ait des solutions" explique l'agriculteur beauceron à la tête de 140 hectares de céréales mais aussi de betterave et d'oignons.

Pas de solution de remplacement

"Si il n'est pas question de faire l'apologie de ces produits phytosanitaires, ils restent indispensables à l'agriculture" estime Jean-Armand Doublier. "Il y a des molécules qui sont logiquement attaquées parce qu'elles sont dangereuses, c'est tout à fait normal de les retirer mais pour les autres, on nous les interdits et on se retrouve dans l''impasse" ajoute l'exploitant. Les agriculteurs mobilisés vont converger en tracteurs et autocars depuis la Porte de Versailles, dans le sud de Paris, jusqu'à l'esplanade des Invalides, à proximité de l'Assemblée nationale et du ministère de l'Agriculture.