Des agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais convergent vers Paris en tracteurs

Plus de 1 000 tracteurs en provenance de plusieurs régions dont les Hauts-de-France se donnent rendez-vous aux portes de Paris ce mercredi à l'appel de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs pour une journée d'action nationale pour dénoncer la stigmatisation des pratiques agricoles.

Hauts-de-France, France

Les agriculteurs de plusieurs régions de France convergent ce mercredi vers Paris pour dénoncer les attaques dont leur profession est victime selon eux.

Des premiers tracteurs sont partis ce mardi après-midi de l'Audomarois en empruntant l'A26 pour rejoindre leurs collègues d'Arras et Béthune avant de prendre la direction de la capitale. Ils étaient cinq au départ de Thérouanne, près de Saint-Omer (Pas-de-Calais).

Plus de 1 000 tracteurs attendus aux portes de Paris

Le syndicat agricole FNSEA et les Jeunes agriculteurs appellent à une journée d'action nationale ce mercredi et attendent plus de 1 000 tracteurs en provenance des régions Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, Grand-Est, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté aux portes de Paris.

Les agriculteurs veulent protester contre la stigmatisation de leurs pratiques professionnelles et notamment la mise en place de zones de non-traitement de produits phytosanitaires.

Lors de la dernière journée d'action, le 22 octobre, les agriculteurs s'étaient rassemblés devant les préfectures pour interpeller le président Emmanuel Macron.