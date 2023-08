Des agriculteurs franc-comtois dénoncent la captation des terres agricoles par leurs voisins suisses

Un souci de voisinage à la frontière franco suisse, comme dans bon nombre de zones frontalières. Des agriculteurs franc-comtois dénoncent la "captation" des terres agricoles comtoises par des exploitants suisses, plus fortunés, alors que de jeunes exploitants locaux sont en recherche de foncier pour s'installer. Cela crée une concurrence déloyale et une flambée des prix qui pèsent sur le développement de l'agriculture franc-comtoise.

ⓘ Publicité

loading

"Rien que sur le canton d'Hérimoncourt, on a perdu plus de 1000 hectares" déplore Nicolas Bucher, éleveur à Ecurcey. "On n'a rien contre les Suisses, mais quand un jeune veut conforter sa ferme pour assurer ses stocks fourragers, il faut lui accorder une priorité dans l'achat de terres par rapport à la concurrence helvète. Ce qui est parti en Suisse ne reviendra pas".

"Ce qui est parti en Suisse ne reviendra jamais", déplore Nicolas Bucher © Radio France - Christophe Beck

Ces agriculteurs, rejoint par la députée RN du Doubs Géraldine Grangier, réclament un dispositif règlementaire qui leur accorderait une priorité sur leurs voisins. "Il y a une concurrence déloyale vis-à-vis des agriculteurs français car leurs homologues suisses qui sollicitent ces autorisations d'exploiter en Franche-Comté n'ont pas à déclarer leur foncier suisse, alors que les français doivent le faire. Et leur pouvoir d'achat emporte la mise à presque tous les coups" déclare Géraldine Grangier*.*

Pour l'éleveur Nicolas Bucher, "il faudrait trouver un mécanisme intelligent qui priorise les projets locaux, car aujourd'hui sur le Pays de Montbéliard, c'est une vingtaine de jeunes qu'on aurait pu installer, si on leur avait trouvé des terres. C'est regrettable dans une agglomération, le Pays de Montbéliard, qui a adopté un projet alimentaire local".

loading

La député Géraldine Grangier qui a interrogé le ministre de l'agriculture sur cette question en janvier dernier a l'intention de poursuivre le combat. "Pour que la France puisse garder sa souveraineté alimentaire, il faut légiférer pour accorder la priorité des terres françaises aux exploitants français".

La fédération des syndicats d'exploitants agricoles, la FDSEA du Doubs, se dit préoccupée par le sujet mais elle privilégie la voie de la concertation avec ses voisins suisses.