Des agriculteurs gardois utilisent des phéromones de synthèse pour éloigner les insectes nuisibles

Poiriers, pommiers, cerisiers, tous les fruitiers sont envahis dès le printemps, par des insectes néfastes pour la vie de l’arbre et les récoltes. Pour éviter d'utiliser des produits chimiques sur les parcelles, des agriculteurs gardois achètent des phéromones de synthèse. L'installation des pièges se fait début avril. Une technique écologique que David Sève, arboriculteur à Beaucaire au Mas du Soleil, utilise depuis plus de trois ans.

Des phéromones sexuelles

Il est possible de reproduire les phéromones de chaque insecte en laboratoire à l'identique et s'en servir de leurre dans les exploitations agricoles. Des petites capsules accrochées aux branches permettent d'influencer le comportement des insectes ravageurs. "On désoriente les papillons mâles avec l'odeur des femelles, ainsi le cycle de reproduction est interrompu" explique David Sève. Les insectes ravageurs visés par ces pièges sont les larves de mouches et les chenilles de papillons, qui se nourrissent des feuilles ou des fruits des plantes cultivées.

Mais il y a d'autres nuisibles sur les sols : les pince-oreilles. "Ces insectes n'ont pas d'aile et montent donc par les troncs. Nous avons mis de la glu et le pince-oreille se retrouve collé". Des techniques simples à mettre en place selon l'arboriculteur et d'une efficacité comparable aux pesticides traditionnels. "Il y a quinze ans, je pouvais passer des insecticides cinq à six fois par an, aujourd'hui je ne passe plus qu'une seule fois, voire plus du tout" conclut David Sève.

De la colle sur les troncs des fruitiers pour éviter les pince-oreilles © Radio France - Adèle Chiron

