Les yaourts made in Alsace cartonnent dans les supermarchés du Grand Est

Des producteurs de lait haut-rhinois se sont associés pour produire des "yaourts alsaciens". Sous la marque "A Güeter", ils sont commercialisés depuis lundi 9 octobre dans les grandes surfaces du Grand Est. L'objectif est d'assurer un meilleur revenu aux agriculteurs.

Framboise, pomme-cannelle ou nature sucré... Une nouvelle marque de yaourts vient de faire son apparition dans les supermarchés du Grand Est. Baptisée, "A Güeter", autrement dit "bon appétit" en alsacien, la marque est l'initiative de 27 producteurs de lait du Haut Rhin réunis dans une association des 8 cantons. Ils souhaitent ainsi valoriser leur production de lait.

Permettre de nous rémunérer un peu mieux qu'aujourd'hui" - Christophe Bitsch, éleveur dans le sud de l'Alsace

"L'idée est née au printemps 2016", raconte Christophe Bitsch, éleveur laitier dans le Sundgau. "On a proposé à notre laiterie historique de nous aider, de nous fabriquer les yaourts. Ensuite il a fallu choisir la marque, la déposer, réfléchir à la recette, au packaging et au bout d'un an et demi de travail on est très fier du produit, et de le présenter dans les magasins".

Le lait est payé 50 centimes le litre au producteur contre seulement 30 centimes lorsqu’il part en laiterie classique. Il est transformé dans une entreprise de Moselle, Senoble. "Le but c'est de faire durer et grandir cette initiative pour permettre de nous rémunérer un peu mieux qu'aujourd'hui", reconnaît Christophe Bitsch.

Depuis le lundi 9 octobre, on trouve ces yaourts au lait du Haut-Rhin dans les enseignes Super U, Leclerc et Cora de la région Grand Est, et dans le nord de la Franche-Comté. Ils sont vendus par lot de deux. Des animations ont lieu dans les supermarchés pour promouvoir la marque "A Güeter".

Face au succès rencontré, certains supermarchés sont en rupture de stock une semaine après le lancement du nouveau produit. L'association de producteurs assurent que les yaourts seront très vite de retour dans les magasins !