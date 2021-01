Des agriculteurs mayennais contrôlent les prix et les origines dans un hypermarché : "on travaille à perte"

Juste avant la négociation annuelle des prix, des agriculteurs mayennais, à l'appel de la FDSEA, sont allés ce mercredi dans un hypermarché de l'agglomération lavalloise, à Carrefour dans le quartier Grenoux.

Ils ont contrôlé les prix et les origines de plusieurs produits. Ce n'est pas la première fois. Ce type d'action est mené régulièrement dans le département. Et à chaque fois, ils remarquent des bizarreries. Cet éleveur de volailles en fait le triste constat : "il y a des filets de poulets, élevés en France, abattus en Belgique, ça ce n'est pas un souci, ça ne nous choque pas. Mais, dans le même bac, on propose des volailles avec une barquette identique élevées et abattues en Belgique. Et la direction de Carrefour se dit surprise mais surprise de quoi ? Je ne sais pas. Mais qu'on arrête de nous dire qu'on veut sauver l'agriculture, l'aviculture française".

Les producteurs mayennais rappellent que la grande distribution, malgré la crise sanitaire qui dure depuis un an, a augmenté son chiffre d'affaire de 2% et qu'en même temps les prix agricoles se sont effondrés : "on ne va pas continuer à se lever tous les jours pour nourrir les Français à perte, il faut que ça s'arrête".

La grande distribution et les industriels agroalimentaires négocient les prix qui vont être appliqués pour l’année et ça va durer jusqu'à la fin février. Les producteurs n'y participent pas.