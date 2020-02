Des agriculteurs mayennais désertent leurs exploitations pour faire entendre leur ras-le-bol à Laval

Des agriculteurs mayennais ont déposé leurs bottes devant la préfecture de la Mayenne à Laval ce mercredi soir. Entre 150 et 200 d'entre eux rassemblés, pour demander plus de reconnaissance et protester contre la mise en place de zones de non traitement anti-pesticides.

Département Mayenne, France

Nous ne sommes pas des pollueurs ou des empoisonneurs. C'était en résumé le message de 150 à 200 agriculteurs mayennais, rassemblés ce mercredi soir devant la préfecture de la Mayenne à Laval, à l'appel de la FDSEA 53 et des jeunes Agriculteurs.

Ils protestent contre les intrusions sur les exploitations de membres d’associations de protection animale, ils dénoncent les contraintes et les normes toujours plus strictes en France par rapport aux autres pays. Mais ce qui ne passe pas, pas du tout, c'est la mise en place des zones de non traitement anti-pesticides, c'est-à-dire l'instauration de distances minimales d'épandage par rapport aux propriétés des riverains, de cinq à dix mètres en fonction des cultures. Un arrêté a été pris fin 2019.

On nous montre du doigt, qu'on travaille mal. Mais on est des professionnels

Ce sont des terres qu'on a acheté ou qu'on loue.

L'agriculture française est la meilleure du monde. Ce sera de la merde qui sera importée d'ailleurs.

On n'est pas là pour empoisonner les gens, on est là pour les nourrir. Ca fait mal de voir à quel point on est mal vu en ce moment.

C'est une des premières années où j'ai peur de sortir avec mon pulvérisateur

Des élus mayennais qui dînaient au Conseil départemental juste à côté sont venus discuter avec les agriculteurs. Par ailleurs les présidents de la FDSEA 53 et des jeunes Agriculteurs se sont entretenus avec le préfet de la Mayenne Jean-Francis Treffel.

En signe de protestation, certains agriculteurs ont déposé leurs bottes devant la préfecture.