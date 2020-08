Des agriculteurs retiennent quatre heures une contrôleuse d'exploitation à Blessac pour se faire entendre

Une petite trentaine d'agriculteurs de la coordination rurale, un syndicat agricole creusois, ont mené une action choc à Blessac ce mardi 4 août : pendant quatre longues heures, de 9h à 13h, ils ont retenu contre son gré une contrôleuse de l'ASP, l'agence de paiement des aides européennes agricoles. Après son passage sur une exploitation, ils l'ont empêché de repartir en bloquant la route avec leurs tracteurs, leurs voitures, et quelques poubelles ornées de pancartes.

Ils ont attendu l'arrivée d'un représentant de l'ASP, venu de Limoges, et d'un agent de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de Guéret pour pouvoir la libérer. La contrôleuse a donc pu repartir après quatre heures d'attente. Une action choc, mais pour les agriculteur, c'était le seul moyen de faire entendre leur ras-le-bol.

Contrôles "abusifs"

Le blocage a été mené pour protester contre des contrôles sur les exploitations agricoles que les agriculteurs jugent abusifs, car trop fréquents et très contraignants. En cas d'anomalie sur les exploitations, même administratives, les aides perçues par les agriculteurs sont diminuées voir retirées. "On m'a supprimé 4 500 euros de prime, pour un petit bout de papier" témoigne un agriculteur. "Au bout d'un moment, il faut arrêter, on va sortir de nos gonds !".

"À chaque contrôle, c'est la boule au ventre !" - Emmanuel Jeandeux, éleveur.

Une situation très mal supportée par les agriculteurs, comme Emmanuel Jeandeaux, éleveur dans le secteur de Blessac : "à chaque contrôle c'est la boule au ventre ! C'est une forte pression morale : même si on pense bien faire, les contrôleurs vont toujours aller trouver la petite bête, et ça se répercute financièrement. Perdre 500 ou 1000 euros sur une bricole, c'est très facile".

La situation reste bloquée

Les agriculteurs dénoncent un système très contraignant, d'autant plus qu'ils jugent les contrôles trop fréquents. Mais ils sont obligatoires pour bénéficier des aides européennes, donc impossible de faire sans. "On préférerait vivre de nos produits plutôt que de toucher ces subventions, mais on n'a pas le choix !" explique Kevin Guesdon, un jeune agriculteur. "Ces subventions c'est une grosse partie de nos revenus. Et ça, l'ASP le sait, et sait qu'elle nous tient avec ça".

Après des échanges tendus entre le groupe d'agriculteurs et les représentants des services de contrôle, la situation est restée bloquée. Mais elle pourrait devenir explosive puisque de nouveaux contrôles sont prévus dans les jours à venir, sur lesquels les agriculteurs pourraient reproduire le même type de blocage.