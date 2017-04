Des agricultrices mayennaises parlent de Christiane Lambert, la première femme à la tête de la FNSEA

La Ligérienne Christiane Lambert a officiellement pris ses fonctions hier. Cette éleveuse de porcs de 55 ans succède à Xavier Beulin, décédé en février dernier.

Il n'y aura pas de "révolution de palais", ce n'est pas comme ça que Christiane Lambert voit son mandat et sa fonction, la politique de la terre brûlée très peu pour elle ! Elle va donc poursuivre l'oeuvre de son prédécesseur. Le changement dans la continuité en quelque sorte, ce que lui reprochent déjà ses opposants, à la Confédération Paysanne en particulier. Mais attention Christiane Lambert n'est pas un clone. Si l'homme de réseau Xavier Beulin avait, parfois à outrance, personnalisé l'action de la FNSEA, l'éleveuse ligérienne, elle, entend travailler davantage en équipe. Et mettre en avant, avec son franc-parler qui la caractérise, des sujets qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément très bien vus au sein de l'organisation comme le bien-être animal et la protection de l'environnement. France Bleu Mayenne a rencontré deux agricultrices, l'une dans le sud du département, l'autre à St-Berthevin et voici ce qu'elles pensent de la nouvelle présidente de la FNSEA. Reportage à écouter ici.

Pour les Mayennais, cette nomination est plutôt une bonne nouvelle car l'agricultrice du Haut Anjou, elle vit à Bouillé-Ménard (Maine-et-Loire) connait bien le territoire, ça facilitera les relations de travail.