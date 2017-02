Des agricultrices Picardes aident à la fabrication d'une combinaison pour femmes

C'est une première et elle est Made in Picardie! Une combinaison de travail adaptée à la morphologie féminine a été mise au point. Confectionnée par l'entreprise Lebeurre à Querrieu, près d'Amiens, elle a été élaborée avec l'aide de trois agricultrices picardes. Et elles ont la pêche!

Une combinaison de travail pour les agricultrices Made in Picardie

L'idée de départ est venue des clients du site de commerce en ligne spécialisé larecolte.fr qui met en vente des produits fabriqués par l'entreprise Lebeurre à Querrieu, près d'Amiens. Certaines trouvaient qu'il n'y avait pas de modèle de combinaison adaptée aux femme. Avec l'aide d'une styliste, et de femmes agricultrices dont 3 picardes, une combinaison taillée pour les femmes a vu le jour.

Les manches, les jambes, la taille....tout était trop grand!

Lucie Morgand, Lydie Lenglet et Hélène Duval sont agricultrices dans le secteur de Béhen. A chaque fois qu'elles mettent leur combinaison c'est la galère: "il faut faire un pli pour mettre les bottes, le pantalon est trop long" commente Lucie. "On a l'impression de mettre la tenue de notre mari" s'amuse Lydie, mais au final ce n'est pas féminin ajoute Hélène.

Les trois picardes avec leur ancienne combinaison © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Agricultrice et féminine

Les trois femmes ont travaillé avec une styliste de Lille. La nouvelle combinaison est plus ajustée, avec des poches zippées pour y glisser des lunettes et des portables. Et elles seront colorées: jaune, rouille, bleu pétrole, framboise et kaki.

Des couleurs pour féminiser encore plus la tenue © Radio France - Crédit photo Barbara Grossmann

Les trois picardes défileront ce mardi au Salon International du Machinisme Agricole (Sima) à Villepinte. Pour commencer le site larecolte.fr ne proposera qu'un seul coloris, le noir, pour tester. Les prix et les infos c'est ici.