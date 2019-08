Des apiculteurs marnais inquiets de la prochaine récolte de miel

Vandeuil, France

Dominique Maraigner n'a pas beaucoup d'espoir. Face à ses ruches, au fond de son jardin, cet apiculteur à la retraite regarde ses abeilles travailler. La dernière récolte de miel, au printemps dernier, n'a pas été bonne : "80 kilos. Habituellement on en fait 300".

Pour l'apiculteur de Vandeuil, au nord de Reims, il y a deux raisons qui expliquent ce manque de productivité. Et les deux sont liées à la météo : "La première, c'est la sécheresse de l'an passé, en août. Nous n'avons pas eu de pluie et le _colza n'a pas pris._" Une plante primordiale à la survie des abeilles de Dominique Maraigner : "Elles ont un champ d'action entre 3 et 5 kilomètres et autour de chez moi, il y a beaucoup de champs de colza."

Peu de plantes à butiner et une météo dans les premiers mois de 2019 qui n'aide pas non plus : "Le mois de février a été très chaud donc les abeilles sont sorties rapidement de leur système d'hivernage. _En mars et en avril, le temps a été exécrable_, il a fait froid. Les abeilles ne comprenaient plus rien et elles n'ont pas fonctionné normalement."

La luzerne, source de nectar pour les abeilles

Une situation similaire dans une bonne partie du département. "Les abeilles vivent bien dans la Marne, mis à part dans le Tardenois, dans la montagne de Reims et dans la Brie champenoise", explique Philippe Lecompte, apiculteur et président de l'association Réseau et biodiversité pour les abeilles. Les autres régions ont profité d'une plante qui ne poussent pas sur tous les sols : la luzerne.

"Elle n'est cultivée que dans les zones de craie, très présentes en Champagne. Les chaleurs excessives posent des problèmes aux sols argileux ou sableux. Mais pas la craie", développe Philippe Lecompte. Le nectar sur les fleurs de luzerne est alors butiné par les abeilles aux alentours.

Les récoltes de miel, qui devraient démarrer la semaine prochaine, seront donc bonnes dans les territoires marnais où la luzerne est cultivée.