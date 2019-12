Des apprentis-bouchers mosellans préparent des sangliers pour le Noël des Compagnons d'Emmaüs

Les Compagnons de la Communauté Emmaüs de Peltre bénéficieront d'un banquet de Noël digne d'Obélix. Ce mercredi, des sangliers ont été découpés et cuisinés par des apprentis-bouchers de Metz et par des chasseurs, dans les locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat.