Des arboriculteurs tentent de sauver leurs récoltes, plusieurs intoxications à la fumée à Lavaur

Une épaisse fumée s'est étendue dans le Tarn, entre Lavaur et Ambres, ce mardi. Conséquence de feux de fortune alumés par les arboriculteurs, qui tentent de sauver leurs récoltes du gel. Plusieurs habitants ont été intoxiqués par les fumées. Le maire de Lavaur réclame "des solutions plus douces.

Vous avez peut-être vu ces images de fumée épaisse dans le Tarn. Un panache gris a intoxiqué plusieurs habitants de Lavaur et d'Ambres ce mardi 14 avril. Une fumée dégagée par la combustion de près de 150 tonnes de paille, alimenté par du gasoil, indique la préfecture. Des feux de fortunes allumés par les arboriculteurs du secteur, qui tentent de sauver leurs productions du gel. Huit personnes ont été prises en charge par les pompiers pour des intoxications, et 13 se sont présentées à l'hôpital, indiquent également les services de l'État, qui indique avoir rappellé les "bonnes pratiques" aux agriculteurs.

Le maire demande d'autres méthodes

Les arboriculteurs pointés du doigt expliquent se retrouver sans autre solution pour sauver leurs récoltes, et maintenir les emplois. Le maire de Lavaur, Bernard Carayon, comprends les difficultés des arboriculteurs, mais il réclame "des méthodes plus douces de réchauffement". Il appelle également à trouver des solutions alternatives sur le long-terme. Après avoir échangé avec les responsables de productions arboricoles du secteur ce mardi matin, il souhaite le développement de la méthode d'aspersion, méthode d'arrosage très gourmande en eau des cultures, qui permet de protéger les bourgons du gel en créeant une sorte de pélicule de glace, qui est arrosée en permanence, et qui maintient la température au dessus de zéro degrès.

L'élu compte envoyer ces prochains jours des demandes de financement auprès de la préfecture et du Ministère de l'Agriculture, au titre de l'épisode climatique exceptionnel en cours, pour "faire financer par l'État, une partie majeure des installations qui doivent être installées impérativement pour la saison prochaine."

L'aspersion d'eau : une méthode généralisable ?

Si à Lavaur ces installations très gourmandes en eau pourront en partie être alimenté par la rivière qui passe à proximité, il n'est pas certain que ce type de solution puisse être déployé chez tous les viticulteurs et arboriculteurs d'Occitanie touché par le gel. Certains réclament la création de retenues d'eau; une solution qui ne fait pas consensus et qui pose certaines questions en termes d'écologie.