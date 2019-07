Des arbres qui volent dans la forêt du mont Ventoux

Brantes, France

Des câbles accrochés à 10 mètres de hauteur au-dessus de la forêt et des arbres qui volent dans les bois : c'est l'image que l'on peut voir depuis quelques semaines dans la forêt domaniale du Toulourenc, sur les pentes du Mont Ventoux. Il s'agit d'un système de récolte du bois par câble, testé pour la première fois en Vaucluse.

"On ne peut pas faire d'exploitation traditionnelle, car la pente est de plus de 60% et il y a beaucoup de barres de rochers, aucun véhicule ne peut y accéder. On a donc voulu essayer cette technique d’exploitation par câble", explique David Gavalda de l'office national des forêts.

Il s'agit d'un système de câbles et de poulies qui permet de faire remonter les arbres coupés en contrebas : "C'est télécommandé. Les bûcherons ont coupé les arbres 450 mètres plus bas et ils les ont accroché au chariot qui remonte", poursuit-il. "C'est une sorte de téléphérique pour le bois", s'amuse Pierre Mertiot, le débardeur de l'équipe, celui qui s'occupe d'accrocher les troncs d'arbres au système et d'actionner la poulie.

Moins de dégâts et plus de renouveau

Un système qui a plusieurs avantages, explique David Gavalda de l'ONF : "En dehors des trouées, on ne pénètre pas dans la forêt, on ne crée pas de nouveaux chemins et on ne dérange pas la faune". Une bonne nouvelle pour les chamois, les sangliers, les cerfs, les aigles royaux et même les loups qu'abrite la forêt.

"Au bout d'un certain temps sans récolte, les arbres risquent de mourir car il y a trop de densité, ajoute David Gavalda. En faisant des trouées, on permet à la lumière d'accéder au sol et il y a une régénération naturelle de la flore". Le bois, lui, sera revendu pour en faire des poteaux, des piquets ou de la pâte à papier.

Une technique pourtant pas franchement facile à mettre en place. Il faut une journée entière pour installer le système, avec des spécialistes du câblage difficiles à trouver en France. Sans compter le danger : sur le menton de Boris Madelon, le bûcheron, un gros pansement. "On cumule un peu tous les dangers, avec la pente et l'utilisation des machines, admet-il. Je coupais un petit arbre qui restait attaché par le talon quand il a lâché et m'a tapé dans le menton. J'ai eu sept points de suture, mais c'est presque anodin par rapport au risque qui existe. J'aurais pu avoir la mâchoire fracturée, perdre des dents ou même mourir".

Malgré cela, l'ONF compte dans les prochaines années poursuivre ce genre d'opérations avec des prélèvements de bois par câble dans la forêt domaniale du Toulourenc.