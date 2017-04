Des attaques de moutons au nord du Caylar, sans doute l'œuvre d'un loup

Ces 15 derniers jours, au moins six attaques de troupeaux ont été constatées dans un rayon d'environ quinze kilomètres sur le Laerac. Pour les éleveurs il n'y a aucun doute : c'est l'œuvre d'un loup. L'animal aurait même été aperçu par un chasseur.

C'est très probablement un loup qui attaque les moutons depuis une quinzaine de jours sur le Larzac (Aveyron). Au moins six attaques ont été recensées dans un rayon de quinze kilomètres.

Mardi, c'est le troupeau de Robert Glandières éleveur à Sainte-Eulalie-de-Cernon , qui a été visé. Il raconte que ses moutons ont été conduits au champ sur une butte, vers 10h le matin après la traite.

Son associé qui travaillait à proximité pouvait les observer. Très rapidement, il a vu le troupeau se scinder en deux et des vautours apparaître. L'associé s'est alors rendu sur place avec son tracteur et il a découvert un mouton mort.

Plusieurs personnes dont un chasseur disent avoir vu l'animal à 200 mètres d'une bergerie en début de semaine dernière. Elles sont formelles : ce n'était pas un chien mais bien un loup.

Conséquences de ces attaques, Robert Glandières est désormais obligé de surveiller son troupeau. "Ce n'est pas comme ça que l'on va attirer des jeunes vers notre métier déjà difficile."

"On demande des tirs de prélèvement car on a 800.000 brebis sur le Larzac. On ne va pas supporter le présence de ce loup très longtemps." (Robert Glandières)