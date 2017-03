Des béliers pour remplacer les tondeuses à gazon près du périphérique parisien

Depuis mercredi, trois béliers d'Ouessant ont investi une bande d'herbe au bord du périphérique, porte de Vincennes à Paris. Ils remplacent les tondeuses à gazon. Plus sûr et plus écologique.

C'est une opération test pas banale pour Paul Letheux. Le fondateur de Green Ship vient de déposer trois de ses béliers d'Ouessant au bord du périphérique parisien. Ils vont y brouter une bande d'herbe de 300 mètres de long, en léger dévers, pendant un an. Le but ? Remplacer les tondeuses à gazon des agents de la mairie de Paris, pour une tonte plus écologique.

Tests de pollution

Le vacarme de la circulation ne fait pas peur aux moutons. La seule chose qui effraie leur propriétaire, c'est la qualité du sol. "On a fait des tests en juillet dernier, et tout était ok" précise Paul Letheux.

Trois avantages

L'éco-pâturage présente trois avantages principaux.

"C'est un terrain en pente, donc c'est compliqué pour les agents. En plus c'est en bord de route, donc dangereux. Ensuite, le mouton ne consomme pas d'essence. Et puis, le dernier avantage est social : cela permet de remettre des animaux en ville, c'est sympathique" Paul Letheux.

Et de nouveaux béliers seront installés ce jeudi, porte Dauphine à Paris.