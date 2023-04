Des bergers manifestent devant la Chambre d'agriculture de l'Isère

Une trentaine de personnes se sont réunies ce jeudi matin devant la Chambre d'agriculture de l'Isère à l'appel du Syndicat des gardiens de troupeaux (SGT, affilié à la CGT). Les manifestants demandaient l'ouverture de discussions avec les éleveurs - autrement dit leurs employeurs - sur les questions des salaires et des conditions de travail. Car derrière "la carte postale idyllique" du travail au grand air, au contact de la nature et des animaux, la réalité vécue par les bergers et les bergères durant l'estive est bien différente. "Quand les randonneurs nous rencontrent les jours de beau temps, il faut savoir que nous on est sur notre montagne dehors aussi les jours de pluie, les jours de neige, souligne Emmeline, bergère depuis 2015 en Matheysine. C'est un métier très physique : sur une journée on va marcher pendant 8 heures tous les jours, toute la saison pendant cinq mois ! La pénibilité du travail mériterait d'être reconnue."

Contrats de 44 heures par semaine

"On est censé avoir un jour de repos par semaine mais c’est très rarement appliqué : on est en permanence avec les bêtes 7 jours sur 7 et en plus la nuit il faut qu’on reste vigilant et qu'on soit prêt à sortir en cas d'attaque de loup, détaille Fanny , également adhérente au SGT-CGT et bergère depuis 12 ans. Ce sont des horaires de travail qui ne s’arrêtent jamais, rémunérés 44 heures (par semaine, ndlr). En ce qui concerne les salaires, en Isère, c’est assez bas, généralement entre 1 600 et 2 000€ par mois."

La manifestation du 27 avril devant la Chambre départementale d'agriculture © Radio France - Lionel Cariou

D'autant que les gardiens de troupeaux doivent souvent s'acheter du matériel (chaussures, vêtements etc.) mis à rude épreuve durant la saison. Un équipement que Jeoffrey Moreaux, secrétaire du SGT38 évalue à 1 000€ par saison d'estive, sans compter l'entretien des chiens de conduite. Le représentant syndical liste les revendications : "la hausse des salaires, une convention collective, des logements dignes, que notre équipement nous soit fourni - ou en tout cas qu'on ait une prime d’équipement, que nos chiens soient protégés s’ils sont malades, qu’on nous paye les croquettes, ce qui n'est pas toujours le cas..." Le syndicat de bergers a obtenu un rendez-vous le 24 mai avec le syndicat majoritaire chez les éleveurs, la FDSEA38. Son président Jérôme Crozat se dit prêt à discuter. "Il faut avancer sur ce dossier, dit-il, par contre avec l’ensemble des partenaires : la FDSEA, mais aussi les représentants des agriculteurs concernés via La Fédération des alpages de l'Isère, et après on va en toute intelligence trouver des solutions. Je ne sais pas si on répondra à 100% de leurs demandes, mais [on va] trouver des solutions."