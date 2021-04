Des bougies pour protéger les vergers du froid à la Cueillette de Peltre

Les nuits sont courtes cette semaine pour Vincent Tillement, l'exploitant de la Cueillette de Peltre près de Metz. Elles sont rythmées par la sonde installée au milieu de ses cultures pour surveiller la températures. Et avec le retour des gelées en ce début de mois d'avril, elle sonne souvent. "Elle est programmée pour sonner à -0,3°" explique l'agriculteur, "on reçoit alors une alerte, comme quoi il est l'heure d'y aller." Y aller, cela veut dire allumer la cinquantaine de bougies disposées au milieu des mirabelles, prunes et cerises dont les premières fleurs pourraient ne pas survivre à ces gelées tardives, jusqu'à -3,5 dans la nuit de lundi à mardi. "On se laisse un peu de marge" poursuit Vincent Tillement, "car j'ai été prévenu vers 10h30, mais comme les bougies ne tiennent que 8h, il faut qu'elles puissent durer jusqu'au matin."

Il faut essayer de protéger au maximum. Même si vous ne protégez que 20% de votre récolte. Moi, les trois fruits (mirabelles, prunes et cerises), c'est l'équivalent d'un mi-temps.

Cela fait trois ans maintenant qu'il a investi dans cette sonde lui permettant de mieux surveiller la météo. "Avant, on faisait moins attention, on mettait le réveil à 4h ou 5h du matin. Mais depuis, j'ai utilisé en trois ans ce que j'avais utilisé en vingt ans" confie Vincent Tillement qui rappelle que l'an passé, il avait aussi allumé ses bougies pour protéger ses poiriers et ses pommiers. Au moins jusqu'à mercredi, la nuit s'illuminera donc de la lumière des petites flammes vacillantes précieuses pour la protection des vergers. "Si on avait un drone, ça ferait de belles photos" sourit le producteur.

