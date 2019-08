Des braconniers espagnols arrêtés mardi dans le Morbihan

A bord du bateau, les agents des Affaires maritimes du Morbihan et les gendarmes de Sarzeau ont découvert près de 110 kg de pouces-pieds

Rennes, France

Mardi, les trois pêcheurs espagnols sont interpellés en fin d'après midi à Saint-Gildas-de-Rhuys sur la cale de port aux moines. A bord de leur bateau, les agents des Affaires maritimes du Morbihan et les gendarmes de Sarzeau découvrent près de 110 kg de pouces-pieds et du matériel de pêche, des combinaisons néoprènes et des burins.

Un goût proche de la crevette et du crabe

Les pouces-pieds, ce sont des crustacés qui ressemblent à un doigt d'où son nom et qu'on trouve chez nous sur des rochers découverts à marée basse. La quasi-totalité de la production française vient des gisements de Belle-Île et sa pêche n'est pas facile. Un produit très prisé en Espagne pour son goût proche de la crevette et du crabe. Son prix peut aller jusqu’à 200 euros le kg sur la carte des restaurants.

Les braconniers risquent une amende de plus de 22 000 euros

En France, sa capture est très contrôlée. Elle se limite à quelques jours par mois et à 3 kg par pêcheur. Le pouce pied est particulièrement fragile, il met plusieurs années à se reproduire. Il faut compter environ 5 ans pour arriver à une taille où il peut être mangé. Grâce à une réglementation stricte, la ressource a pu être préservée en France. Mais, pour répondre à la forte demande des consommateurs en Espagne, un trafic illégal a vu le jour depuis plusieurs années.