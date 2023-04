Des brebis entretiennent les terrains au bord de l'autoroute entre Pau et Lannemezan

Sur les bords du parking de covoiturage, pas loin de l'entrée d'autoroute d'Ibos, on peut entendre des bêlements. Depuis le 7 avril, un troupeau d'une douzaine de brebis pâture sur plusieurs terrains qui entourent des bassins de rétention près de l'autoroute entre Soumoulou et Lannemezan. C'est Vinci Autoroute qui a décidé de lancer cette expérience, plus écologique et moins coûteuse qu'une tondeuse. "Ça nous permet de limiter l'usage de nos engins mécaniques et de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. C'est un échange de services gagnant-gagnant", explique Samuel Au Du-Ong, attaché de presse chez Vinci Autoroute.

Frédérique Couture cherchait justement des pâturages pour son troupeau © Radio France - Hugo Aussillou

Pour cette expérience, Vinci Autoroute est allé chercher Frédérique Couture, un berger bigourdan. Il cherchait justement des terrains pour ses bêtes. Tous les 4 jours, il emmène son troupeau dans un nouveau pâturage, près d'un bassin de rétention. Il se compose de douze brebis (des barégeoises et des tarasconnaises) et d'un agneau. "ça ne nous change pas grand-chose. Dans notre métier on les change de prés en fonction de la pousse de l'herbe. Là, c'est pareil, quand elles ont fini de nettoyer, on les mets sur un autre." En tout, cinq hectares de verdure que les brebis nettoient paisiblement à longueur de journée, sans être gênées par le passage des voitures sur l'autoroute.