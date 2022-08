Des cas de grippe aviaire dans la faune sauvage confirmés dans les Deux-Sèvres

Les Deux-Sèvres n'en ont pas fini avec la grippe aviaire cette année. La maladie a été confirmée pour deux cygnes et un héron se trouvant à l'étang de la Grippière à Saint-Maurice-Etusson dans le nord Deux-Sèvres. C'est ce qu'annonce la préfecture des Deux-Sèvres ce jeudi soir dans un communiqué. "Depuis quatre autres cygnes ont été trouvés morts. Ces cas alertent sur le risque de diffusion du virus dans le département à partir de cette zone, à forte densité d'élevages de volailles dont des palmipèdes".

Un arrêté préfectoral avec des règles dans un périmètre de 5 km

Un arrêté préfectoral a été pris "afin de limiter la propagation du virus et de prévenir l’apparition de foyers dans les élevages de volailles ou les basses-cours". Il délimite un périmètre de 5 km autour de ces cas dans la faune sauvage. "Dans cette zone, la mise à l'abri des volailles est obligatoire et l'introduction de nouveaux palmipèdes ainsi que le transport d'appelants sont interdits. Les dérogations à l'interdiction de mouvements dans cette zone restent cependant possibles moyennant un strict respect des mesures de biosécurité", indique la préfecture.

Deux communes sont concernées par ces mesures : Saint Maurice-Etusson et Genneton. "Tous les oiseaux des élevages professionnels et non professionnels doivent également être mis à l'abri dans le périmètre de la zone réglementée. Le respect strict des règles de biosécurité est plus que jamais impératif", insiste la préfecture.

Elle demande à ce que toute mortalité d’oiseaux sauvages dans cette zone, sans cause évidente, soit être signalée à la mairie de la commune qui informera l’Office français de la biodiversité.

La préfecture rappelle que la consommation de viande, foie gras et œufs ne présente aucun risque pour l’homme.