EN IMAGES - Manifestation de pêcheurs à Caen contre les projets d'éoliennes en mer

Plus de 300 pêcheurs manifestent ce samedi matin à Caen. Une marche qu'ils veulent pacifique pour dénoncer la contruction d'un parc éolien en mer, au large de Courseulles-sur-mer.

La colère ce samedi matin à Caen de plus de trois-cents pêcheurs. Des professionnels normands, bretons rejoints par des pêcheurs du Nord de la France pour dénoncer les projets de parcs éoliens en mer dont celui prévu au large de Courseulles-sur-Mer dans le Calvados.

Les pêcheurs dénoncent des éoliennes installées au couer des gisements de coquilles saint-jacques © Radio France - Léa Dubost

Une marche pacifique mais animée dans le centre-ville de Caen

Les pêcheurs ont promis une marche pacifique. Ils sont partis ce samedi matin de la gare de Caen pour rejoindre la préfecture du Calvados qui disparait dans la fumée des innombrables fumigènes utilisés par les manifestants.

Entre les différents slogans, les chants marins sur les nombreuses banderoles et surtout, surtout, les fumigènes, les pêcheurs ont mis le paquet pour exprimer leur colère et réclamer l'annulation pure et simple de ce parc éolien au large des côtes normandes dont les travaux sont déjà lancés.

Le préfet du Calvados s'est entretenu avec les pêcheurs en colère

Le préfet du Calvados Philippe Court est descendu de son bureau pour rencontrer très brièvement une dizaine de pêcheurs. Le dispositif des forces de l'ordre commence à se reforcer avec la présence d'un camion de pompiers arrivé sur place en renfort. L'ambiance se tend un peu plus même si les pêcheurs présents répètent vouloir un rassemblement pacifique pour que le message passe.

Les pêcheurs demandent l'arrêt total des différents projets, notamment celui de Courseulles-sur-Mer qui selon eux "détruit les fonds marins et réduit leurs zones de travail" avec des mâts installés au coeur des gisements de coquilles Saint-Jacques.