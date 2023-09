Des centaines de poules sauvées de l'abattoir et à adopter en Creuse et Corrèze

Il y aura bientôt un nouveau sauvetage de poules grâce à Pet's Rescue France. L'association basée à Aubusson en Creuse va proposer des poules pondeuses à adopter les 21 et 22 octobre. Il y en aura entre 450 et 900 et elles viendront d'un élevage en plein air de Corrèze.

ⓘ Publicité

Donner une deuxième vie aux poules

Ces poules auraient dû être envoyées à l'abattoir parce que c'est la règle, pour les agriculteurs, ils doivent s'en séparer quand elles atteignent 18 mois. Une hérésie pour l'association, qui va les racheter pour les revendre à petit prix en Corrèze et en Creuse. Chaque poule est vendue quatre euros.

Pour ce nouveau sauvetage, il s'agit de poules blanches** de race Lohmann White qui pondent donc... des œufs blancs. Clément, un jeune trentenaire qui habite Bussière Dunoise, a déjà adopté deux poules grâce à l'association il y a trois ans et s'apprête à renouveler l'expérience : "Je trouve ça très bien de permettre une deuxième vie à ces poules qui peuvent vivre jusqu'à sept ans. Les éleveurs sont obligés de les tuer au bout de 18 mois alors qu'elles n'ont même pas fait la moitié de leur vie, donc je suis sensible à la démarche de l'association." Grâce à ses poules, Clément se régale d'œufs au jaune très vif, presque orange : "On en a deux par jour, une par poule. Ils sont super bons !"

5.000 poules sauvées par l'asssociation

C'est déjà le septième sauvetage de l'association Pet's Rescue France. Depuis le début, l'association a sauvé environ 5.000 poules, se réjouit le président Florian Chavignaud : "Le premier sauvetage, on en avait fait 250, après on était monté à 450, et ensuite on avait à peu près 900 poules à chaque fois. Mais pour nous c'est encore trop peu, on trouve ça injuste qu'à 18 mois on dise aux éleveurs de se séparer de leurs poules."

Cela faisait deux ans que Pet's Rescue France n'avait pas fait de sauvetage, et cela manquait aux habitants : "On a eu beaucoup de demandes et de sollicitations par mail ou par téléphone pour demander quand serait le prochain sauvetage", souligne Florian Chavignaud.

Pour adopter des poules, il faut s'inscrire avant le 30 septembre. Il faut ensuite aller les chercher dans l'un des points de retrait proposés les 21 et 22 octobre : en Corrèze à Égletons et Ussel, et en Creuse à La Courtine, Felletin et Aubusson. Toutes les modalités et le paiement seront précisés par mail début octobre.