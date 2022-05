Des cépages plus résistants aux maladies, plantés par les viticulteurs de l'AOP de Faugères

Une expérimentation unique en Languedoc-Roussillon, pour une Appellation d'origine protégée, débute à Faugères, au nord de Béziers. Deux viticulteurs viennent de planter environ 3.000 pieds de vigne Bouquet dans ce sol homogène de schiste.

La particularité de ces cépages est d'être bien plus résistants aux maladies, notamment au mildiou et l'oïdium. Autrement dit, ils permettent de limiter l'usage de produits phytopharmaceutiques destinés à protéger les végétaux et les produits de culture.

L'AOP de Faugères compte 140 viticulteurs et vignerons

Ces pieds de vigne portent le nom de son inventeur. Le Montpelliérain Alain Bouquet, figure de l'enseignement et de la recherche viticole mondiale, décédé en 2009, a passé sa vie à élaborer des cépages résistants aux potentiels qualitatifs prometteurs. Cette expérimentation unique en Languedoc-Roussillon est aussi menée à Cognac en Charente.

"Planter des pieds plus résistants, c'est indispensable" explique Marie Corbel, la directrice du syndicat de l'AOC Faugères. "C'est une nécessité pour des raisons environnementales et sociétales."

Des pieds de vignes plus résistants, c'est évidemment moins de chimie, de soufre, de cuivre utilisés pour lutter contre les maladies. C'est autant de produits qui ne se retrouveront pas dans l'environnement avec un retour sur investissement espéré par les viticulteurs.

"Ces cépages ne résistent pas à toutes les maladies, mais c'est déjà énorme qu'ils ne soient pas impactés par le mildiou et l'oïdium" - Marie Corbel Copier

L’AOP Faugères s’étend sur 2.100 hectares, au nord de Béziers et de Pézenas et grimpe jusqu’à 300 mètres d’altitude. Cette appellation produit 73.600 hectolitres par an. Proche de Saint-Chinian, le sol est essentiellement composé de schistes. Ici, on a l’habitude de dire que "les raisins mûrissent la nuit". Le schiste absorbe la chaleur la journée, tandis qu’il la restitue la nuit, ce qui vient encore favoriser la bonne maturation du raisin.

Un pied de vigne résistant planté sur les hauteurs de Faugères © Radio France - Stéfane Pocher

Les pieds de vigne ont été plantés courant avril sur les hauteurs

Cette expérimentation, pilotée par le Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL) et encadrée par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), a séduit six viticulteurs de l'AOP de Faugères. Cette candidature collective a été retenue parmi tant d'autres.

Seuls deux d'entre eux ont planté courant avril dernier. C'est le cas de Jérôme Salles sur les hauteurs de Roquessels. L'exploitant engagé dans une agriculture bio (depuis 12 ans) vient de planter 1.200 pieds sur une superficie de 3.000 mètres carrés (sur les 18 hectares que compte l'exploitation familiale).

Un pari audacieux aux conséquences économiques importantes en cas d'échec. Mais ce viticulteur, ne cache pas sa fierté : "C'est une nécessité d'aller de l'avant, et de transmettre aux générations futures des modèles différents. Transmettre quelque chose plus adaptée aux besoins que l'on a."

"Notre intérêt est de répondre à la demande des citoyens. D'être précurseur en limitant notre utilisation aux produits phytopharmaceutiques"- Jérôme Salles Copier

Quatre viticulteurs se lanceront à leur tour dans l'aventure en 2023

Une première vinification est envisagée d'ici trois ou quatre ans. "Nous espérons récolter un millier de litres" dixit Jérôme. Mais cette récolte ne sera pas déclarée en Faugères dans un premier temps. Les premières cuvées bénéficieront d'une reconnaissance vin de France. "Forcément, ils ne seront pas valorisés de la même manière."

"Les vignerons ont du mérite de se lancer dans cette aventure, vue le contexte économique que nous connaissons." - Marie Corbel

Les vins de Faugères, l'une des plus anciennes appellations du Languedoc vont fêter cette année leur 40 ans. Elle est aussi la première appellation à avoir introduit des mesures agro-environnementales dans les années 2010 dans son cahier des charges. "L'expérimentation fait partie de cette dynamique de recherche et le développement de l'appellation. C'est d'ailleurs pour cette raison que le syndicat a candidaté" explique Marie Corbel.

Les cépages plantés, proches du Grenache, porte pour l'instant un simple numéro. En attendant la première dégustation en 2025, le syndicat est chargé d'assurer le suivi dans le cadre d'un protocole très encadré. L'expérimentation est soutenue par les Chambres d'agriculture et la région Occitanie.

Administrativement, le Faugères rouge peut être produit dans les communes de Faugères, de Laurens, d'Autignac, de Cabrerolles, de Roquessels, de Caussiniojouls et de Fos.