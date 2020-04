Les céréaliers inquiets par les températures élevées dans l'Yonne ce week-end

« Sur le nord du pays, les températures dépasseront cette semaine la normale de 10 °C, avec des niveaux dignes d'un début juillet pendant plusieurs jours » : l'annonce est faite par Météo France sur son site Web. Le pic des températures est attendu précisément ce week-end, où dans l'Yonne, elles atteindront à certains endroits les 25°C, selon les prévisions du service officiel de météorologie en France.

Toujours selon Météo France, la France s'est funestement distinguée en mars dernier après avoir enregistré un dixième mois consécutif lors desquels les températures ont dépassé les normales de saison.

De quoi sérieusement inquiéter certains agriculteurs, notamment les céréaliers. Après avoir connu un été

en 2019 très sec et un hiver pluvieux, certains redoutent l'augmentation des chaleurs et l'absence de précipitations depuis plus d'un mois. D'aucuns subissent la météo, d'autres songent sérieusement à irriguer.

Des champs asséchés au mois d'avril : les semis en danger

Les températures anormalement élevées pour un mois d'avril inquiètent Hugo Verdonck, agriculteur à Coulanges-sur-Yonne. « Avec ces journées de fin mai début juin, on n'est pas sûrs que les semis faits au mois de mars vont lever. Ou alors, ils lèveront irrégulièrement. » En plus de la sécheresse, c'est le manque de pluies qui handicape le céréalier icaunais : « Depuis le début du confinement, il n'a pas plu. Il faudrait 20 à 40 millimètres d'eau pour que les semis prennent. »

« Aujourd'hui, on ne peut que subir [la météo]. » -- Hugo Verdonck, agriculteur icaunais.

Même son de cloche chez Sylvain Sabard, exploitant à Bussy-le-Repos (Yonne). « La chaleur, c'est pas mal en fin de compte, mais on n'a pas d'eau. Donc on a implanté nos cultures de printemps et elles vont être dans le sec dans quatre matins. » La raison : des terres asséchées après « un vent du nord-est le mois dernier pendant dix jours ».

Ce dérèglement climatique pourrait mener à de lourdes conséquences chez les céréaliers. Sylvain Sabard craint une perte significative de rendement : « On pourrait perdre de 20 à 40 quintaux à l'hectare. »

Et les vignerons et producteurs de fruits dans tout ça ?

« Ces températures sont plutôt favorables pour nous » : Xavier Chavey cultive fruits et légumes au jardin de Laborde dans l'Yonne. « Les fraises ont connu une très bonne floraison, la fructification a l'air de suivre. Je pense que nous sommes sur une bonne année au niveau des quantités que nous allons récolter. »

À l'inverse des champs céréaliers hydriquement pauvres, les terres de Xavier Chavey sont argileuses et retiennent plus d'eau en surface. « On préfère les années chaudes et sèches aux années froides et humides. »

Au verger de Noslon, Vincent Lorne n'est pas plus inquiet que ça par les températures élevées. « Les pommes aiment le vent sec. » Enfin, les vignes ne souffrent pas non plus de la sécheresse, selon Christophe Ferrari, vigneron à Irancy (Yonne). Les racines longues des ceps ont la possibilité d'aller chercher des réserves hydriques en profondeur.