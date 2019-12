Des champignons qui poussent sous vos pieds à Avignon

Des sacs contenant de la paille, du marc de café et du mycélium de pleurote : la première champignonnière urbaine d'Avignon

C’est dans une petite cave à température et humidité constante où poussent les champignons. Dans un premier temps dans l'obscurité d’une chambre froide puis à la lumière ces pleurotes sont cultivés depuis le mois d’Octobre par l'association "Les Jeunes Pousses". Des champignons qui poussent habituellement en forêt sur des troncs d’arbres morts. Ils sont produits ici à la verticale dans des sacs suspendus avec un mélange de mycélium, la graine du champignons en question, de la paille au préalable pasteurisée à 70 degrés et du marc de café. Du marc récupéré auprès des restaurateurs vers qui l’association entend ensuite revendre sa production qui comprendra prochainement également des champignons de Paris. Prochainement la production va déménager dans une cave quatre fois plus grande toujours dans l’hypercentre d'Avignon.

L'association souhaite développer l'agriculture urbaine dans Avignon

Cette champignonnière se veut le tremplin financier pour ensuite ouvrir toujours à Avignon une ferme urbaine , le long de Avenue Eisenhower. « Notre projet est d’ouvrir une micro- ferme urbaine , explique Paul-Arthur Klein, co-fondateur de l’association , sur un hectare avec une forêt comestible, des jardins de culture d’herbes médicinales, jardins en mottes de paille, aquapony, hydropony avec une scène de concert, une cantine et en invitant l’artisanat local un atelier céramique et une fabrique de transformation d’huile essentielle. Il s’agit d’un des 36 projets participatifs 2019 de la ville d’Avignon qui sera ou non validé au printemps prochain après le vote des habitants.

Le pleurote est un champignon de différents coloris : blanc, gris ou rose comme ici © Radio France - JM Le Ray