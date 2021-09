Des champs de pommes de terre ravagés par des cervidés en Capcir

"Il y a des clôtures d'un mètre 80, et tout est mangé", s'agace Françoise, au milieu de son potager à Formiguères (Pyrénées-Orientales). Dans ce coin en Capcir, les agriculteurs se plaignent des dégâts causés par les cervidés. Les animaux mangent régulièrement les légumes, pour le plus grand désespoir des agriculteurs.

Trop de cervidés ?

Dans son champ de patates, Valérie Brotto est complètement désespérée. Cette agricultrice ramasse les pommes de terre perdues, qu'elle entasse à l'arrière de son pick-up. "On a une surpopulation de cervidés, qui rentrent dans les cultures et qui viennent manger les cultures. Les pommes de terre, les choux. Le monde rural est en danger. Il faut que les chasseurs prennent conscience que quand on téléphone pour signaler des dégâts, il faut qu'ils se déplacent".

A l'arrière de son véhicule, Valérie entasse les pommes de terre invendables © Radio France - Nina Valette

L'agricultrice longe sa parcelle, et les dégâts sont partout. "Toute la surface du champ est piétinée. Une fois que le pied est arraché c'est terminé. C'est inacceptable. _Ça dure depuis trop longtemps_, il faut que les services de l'Etat, mais aussi les agriculteurs réagissent", s'agace Valérie Borto avant d'ajouter, "le lieutenant de louveterie vient, tire pour faire peur et les bêtes s'en vont. Sauf que 30 minutes après, elles sont de retour."

A quelques kilomètres, à l'entrée de Formiguères, Françoise aussi constate les dégâts. "Tout est mangé, les betteraves, les carottes, les choux, les salades. Et ça ne sert à rien de mettre des clôtures plus hautes. Les biches passent au-dessus sans problème", raconte-t-elle en ramassant la aussi des pommes de terre abimées.

Même constat pour Françoise, qui retrouve régulièrement ses pommes de terre à la surface © Radio France - Nina Valette

Du côté de la Fédération de Chasse du département, on dit connaitre le dossier. Son président, Jean-Pierre Sanson explique pourtant que le nombre de cervidés prélevé pendant l'ouverture, de la chasse est suffisant.

"On ne peut pas faire plus ce qui a été fait. Il n'y avait qu'une raison d'augmenter ce chiffre, mais si c'est nécessaire, on le fera. Ça peut être fait dès cette année grâce au plan de chasse, et piocher sur l'attribution de l'année prochaine", explique le chasseur avant d'ajouter, "mais la cohabitation avec les autres utilisateurs de la nature n'est pas toujours comprise par ceux qui ne connaissent pas vraiment la chasse et le règlement des espèces".