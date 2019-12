Les chasseurs offrent 240 faisans à la banque alimentaire de la Somme

Pour la troisième année consécutive, les chasseurs de la Somme ont collecté des faisans lors de chasses pour les distribuer aux plus démunis. Cette année, la Banque Alimentaire de la Somme et ses partenaires, ont reçu 240 faisans, l'équivalent de près de 1000 repas.

Somme, France

Grâce à l'opération "les chasseurs ont du cœur", 240 faisans ont été remis "prêts à cuisiner", à la banque alimentaire de la Somme ainsi qu'à ses partenaires Emmaüs Camon et la Croix Rouge, ce lundi 9 décembre. Une opération menée pour la troisième année consécutive et qui profite au total à seize villes de France, Amiens et Compiègne notamment.

A la veille des fêtes de fin d'année, ces faisans offerts par InterProchasse le syndicat des producteurs de gibier de chasse, va permettre de proposer près de 1000 repas qui sortent de l'ordinaire aux plus démunis. Si une partie des faisans sera distribuée aux familles, une autre partie sera directement cuisinée par les associations pour proposer des repas aux bénéficiaires au moment des fêtes de Noël.