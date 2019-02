" Voir de la laine sur des chèvres, ça peut surprendre les visiteurs. Mais là, ils adorent vraiment et en plus, elles ont des petites têtes sympas". Vincent Fontaine est fier des 2 chèvres qu'il présente depuis samedi au Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles, à Paris. " J'ai choisi ces 2 là parce qu'elles ne sont pas enceintes. On ne peut pas prendre de risque en allant au Salon. Pour lui, en tous cas, c'est une grande joie d'être cette année sur le Salon : " J'étais déjà venu comme visiteur mais là, _c'est la première fois que je viens en tant qu'éleveur_. C'est l'occasion de présenter la filière, de parler avec les visiteurs et aussi avec d'autres éleveurs."

Eleveur de chèvres angora depuis 7 ans

Vincent Fontaine propose des produits en mohair à partir de sa production © Radio France - Patricia Pourrez

Vincent Fontaine s'est lancé dans l'élevage de chèvres angora il y a seulement 7 ans. "Je cherchais à me diversifier, à avoir un complément de revenus en plus des cultures et j'ai trouvé l'idée des chèvres angora sur internet". Aujourd'hui, l'agriculteur en possède 50 mais pour trouver un certain " équilibre financier", il compte monter son cheptel à 70 bêtes. " Je voulais une activité pas trop contraignante. Avec les chèvres angora, il n'y a pas de traite. Elles sont juste tondues 2 fois par an." La laine est ensuite expédiée dans une filature à Castres, dans le Tarn, et transformée en chaussettes, bonnets, écharpes ou encore plaids. Vincent Fontaine vend d'ailleurs une partie de cette production dans une boutique qu'il a aménagée près de sa ferme , sous la marque " Mohair de l'Ocre". En France, on compte seulement 140 éleveurs de chèvre angora dont 2 dans le Loiret.

Il a offert une écharpe en mohair au Président Macron

Vincent Fontaine en discussion avec le Président Emmanuel Macron - DR

Pour sa première fois au Salon de l'Agriculture, Vincent Fontaine fait remarquer qu'il a été "gâté". Samedi, lors de l'inauguration officielle, il a pu approcher le Président Emmanuel Macron. "Je lui ai remis une écharpe en mohair" s'amuse l'éléveur du Loiret. " Je lui ai surtout parlé de notre filière mohair en France avec des producteurs qui travaillent des produits naturels 100% France. Il a bien aimé ! ". Vincent Fontaine sort alors son téléphone portable de sa poche pour montrer la photo qui immortalise leur rencontre : " je l'ai même fait agrandir " précise l'éleveur en souriant !!