Des chiens écossais venus du Périgord au Salon de l'Agriculture

Sur les 23 animaux venus de Dordogne pour cette édition 2020 du Salon de l'Agriculture, 17 sont des chiens. Béatrice Nardin est venue présenter le lévrier écossais une "race confidentielle mais qui mérite d'être connue et exposée".

Cette Périgourdine n'est pas éleveuse mais c'est une propriétaire passionnée, très bien renseignée sur cette race de chien : ce sont des chiens très docile et très tranquilles à l'intérieur mais qui excellent à l'extérieur dans la course et la poursuite à vue. Ces chiens appelés également "Deerhound" soit "chien de cerf" ont un instinct de chasseur mais ils n'ont plus le droit d'être utilisé pour la chasse depuis le 19e siècle.

Une race ancienne associée aux clans écossais

Le lévrier écossais est une race très ancienne. On retrouve des écrits sur le lévrier qui remonte à il y a plus de 2.000 ans. Ce sont des chiens très grands, élancés, aux poils durs qui pèsent entre 35 et 45 kilos et qui ont accompagné pendant de très nombreuses années la noblesse écossaise. "Ce sont les chiens que l'on voit représentés dans les tapisseries du moyen-âge" explique Béatrice Nardin.

Les chiens de Béatrice atteignent environ 80 centimètres au garrot. © Radio France - Charlotte Jousserand

Cette habitante de Bergerac possède trois lévriers écossais, deux d'entre eux ont fait le déplacement à Paris : Jeff of Muma et Naylan of Muma son neveu. Jeff a déjà remporté les années précédentes le championnat de France de vitesse et de poursuite de leurre à vue, il est également champion international de Beauté. Son neveu Naylan n'a pas remporté cette année la compétition sur le Salon.