Des cidriculteurs labellisés AOP Cotentin commercialisent un cidre vieilli durant deux ans

Le cidre du l'AOP du Cotentin résiste tellement bien au temps, qu'il est désormais commercialisé deux ans après sa mise en bouteille. Goûtez un cidre avec de nouveaux arômes et qui ne perd rien en bulles et mousse.

C'est une petite révolution dans le monde de la cidriculture : les producteurs labellisés AOP Cotentin proposent un cidre vieilli en cave comme les grands crus. Plus inattendu, en achetant une bouteille aujourd'hui, vous la recevrez dans deux ans.

Pendant deux ans, les bouteilles achetées vieillissent dans la cave d'un des neufs producteurs du Cotentin. Un concept qui permet à ceux qui n'ont pas de cave d'en profiter tout de même. Selon Damien Férey, cidriculteur, cela permet aussi d'apporter des arômes spécifiques, ceux du lieu où il a été créé. Autre particularité, en commandant via le site de l'appellation, vous pouvez glisser dans votre panier des bouteilles de plusieurs producteurs et recevoir votre commande en une seule livraison.

Si les cidriculteurs ont toujours conservé des bouteilles pour leur collection personnelle, l'idée d'en commercialiser est assez nouvelle explique Damien Férey, "tous les ans, on essaie de garder une centaine de bouteilles pour notre cidrothèque, et c'est en ouvrant une bouteille qui a trois, cinq ou même dix ans qu'on se dit qu'elles tiennent toujours la route". Un vieillissement permis grâce aux levures présentent dans le cidre, des levures qui servent à créer la mousse et les bulles.

Un cidre vieilli est moins amer

"On reste toujours sur du Cotentin, donc du cidre brut ou extra-brut, avec des teneurs en sucre relativement faible. Mais c'est la notion d'équilibre qui va évoluer" explique Damien, "en vieillissant, le sucre est toujours aussi peu présent, mais la sensation d’amertume est moins forte, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un peu plus de rondeur".

Un cidre qui va pouvoir trouver sa place sur les tables comme l'ont fait les grands crus. Selon Damien, la commercialisation de ce cidre vieilli permet d'ouvrir des portes, notamment celles de la gastronomie.