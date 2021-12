Des coquilles St Jacques impropres à la consommation détruites par la brigade nautique de Marseillan

A quelques heures du réveillon de Noël, la brigade de gendarmerie nautique de Marseillan a procédé tôt vendredi matin à une opération de contrôle des produits de la pêche et de la conchyliculture. Et les gendarmes ne se sont pas levés tôt pour rien...

La Brigade nautique de Marseillan a procédé à une opération de contrôle dans le cadre de la surveillance des vols d’huîtres et du contrôle des produits de la pêche et de la conchyliculture.

Le 24 décembre 2021, à quelques heures du réveillon de Noël, l'opération de contrôle a débuté à 4h du matin, avec les personnels de la Brigade nautique de Marseillan, l’Unité Littoral des Affaires Maritimes de Sète et les Services vétérinaires de la Direction Départementale de la protection des Populations.

L'opération s’est déroulée sur la commune de Gigean.

23 véhicules professionnels (pêcheurs, ostréiculteurs, commerçants) ont été contrôlés au total.

2 procès verbaux ont été dressés pour des infractions à la traçabilité des produits de la mer et pour des non-respects des règles sanitaires.

Un kilo de coquilles Saint-Jacques impropres à la consommation a également été détruit.

Enfin deux kilos d’oursins, 62 kilos de crevettes et 25 kilos de bulots ont fait l’objet de mesure de consignation et feront l’objet de contrôle plus approfondi.