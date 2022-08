Des dates de vendanges de nouveau précoces en Vallée du Rhône

Les vignerons et négociants du deuxième plus grand vignoble d’AOC français ont commencé en majorité à récolter le raisin en ce début de semaine soit 8 jours plus tôt qu’en 2021. Certains avaient débuté plus tôt en particulier sur les blancs.

La sécheresse affectant les appellations de la vallée du Rhône et les températures élevées ont engendré une avance de maturité d’une vingtaine de jours par rapport à l’année dernière indique Inter Rhône, l’interprofession de la filière viti-vinicole des AOC de la vallée du Rhône..

Inter Rhône qui dresse le bilan météo de de nouveau millésime : ‘’Après un mois d’octobre 2021 très pluvieux, les mois suivants ont tous enregistré des déficits de pluviométrie importants (de -53% à -97%). Les températures hivernales sont restées très douces et le printemps a connu une vague de froid tardive, entre le 1er et le 5 avril. Le mois de mai s’est placé au 1er rang des mois de mai les plus chauds depuis le début du XXe siècle. L’été a débuté avec un épisode orageux au mois de juin, laissant un peu de répit à la vigne. Entre le 1er juillet et le 13 août, des périodes de très fortes chaleurs se sont succédé, sans précipitation, sur des sols déjà en manque d’eau. A la mi-août, des pluies plus ou moins intenses ont eu un effet bénéfique, permettant au vignoble de se ressourcer et aux raisins de poursuivre ainsi leur courbe de maturité très prometteuse.’’

Une précocité qui s’installe désormais en vallée du Rhône

Au 30 juin 2022, le stade phrénologique de la vigne était en avance de 10 jours, se rapprochant des millésimes 2020 et 2018 en termes de précocité souligne Inter Rhône.

‘’Sur certains secteurs très précoces, notamment dans le Gard, les vendanges des blancs et des rosés ont pu débuter dès le 11 août. En conséquence la date à retenir pour le coup d’envoi général est bien ce lundi 22 août 2022 pour une majorité d’opérateurs de la vallée du Rhône".

Quant a voir le côté positif des conditions météorologiques rencontrées depuis le printemps, elles ont permis d’éviter le développement des maladies et de préserver l’état sanitaire de la vigne. Néanmoins certaines parcelles ont présenté des signes de stress hydrique dès la mi-juin. Et ces signes ont empiré jusqu’à la mi-août. Les orages et les pluies intervenus à partir de là ont été bénéfiques mais en ordre dispersé selon les secteurs. Même si ces pluies ont fait légèrement grossir les baies, on ne peut que constater généralement un poids moyen inférieur à la normale.

Les vendanges sur la partie septentrionale ont donc débuté avec les Marsanne et Roussanne. Suivront à partir de fin août les Syrah et le Viognier. Il faudra attendre la première quinzaine de septembre pour entamer les vendanges dans les appellations situées sur la limite nord du vignoble.

La cueillette du raisin de table AOP Muscat du Ventoux a aussi débuté avec des grappes de pleine maturité comme le montre Julie Dherbecourt, animatrice gestion et qualité de la filière © Radio France - JM Le Ray

