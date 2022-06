Des dégâts chez les agriculteurs et habitants du Loiret après l'orage de grêle

Le violent orage de grêle qui a frappé le Loiret dans la nuit de dimanche à lundi a fait des dégâts chez certains agriculteurs et particuliers du Loiret. Ce sont essentiellement les infrastructures et le matériel qui sont touchés.

Des serres en verre brisées par les grêlons, ou encore des toitures trouées. Au lendemain du violent orage de grêle qui a touché le Loiret, certains agriculteurs tentent d'évaluer les dégâts. Le secteur de Sandillon et Saint-Cyr-en-Val a été particulièrement frappé. Certains maraîchers ont perdu jusqu'à 45% de leurs toits de serres. Les habitants et autres professionnels du secteur subissent eux aussi des dégâts.

Des serres en verre brisées

À l'entrée de Sandillon, Joël Bourdin ramasse depuis des heures des bris de verre sur son terrain. Près de 10 000 carreaux sur le toit de sa serre ont été pulvérisés par les chutes de grêle. Ce maraîcher de 68 ans, retraité, n'avait jamais vu ça : "Ca a commencé vers 21h05, et ca a duré 10 minutes - un quart d'heure, sans arrêt, sans arrêt (...) Des catastrophes j'en ai eu dans ma vie de professionnel, mais de cette ampleur là, non" affirme celui qui est agriculteur depuis l'adolescence. Aujourd'hui, Joël Bourdin ne plante plus grand chose sous sa serre, mais il comptait la louer : "J'avais tout pour qu'un jeune puisse s'installer sans avoir d'argent à mettre (...) Je peux pas louer dans cet état là ! C'est pas possible !". Le maraîcher à la retraite attend désormais le passage des experts et des assureurs pour décider de ce qu'il va faire de son terrain.

Les toits de certaines serres en verre n'ont pas résistés à la grêle © Radio France - Manon Klein

À quelques kilomètres de là, à Saint-Cyr-en-Val, le même type d'opération de nettoyage est en cours pour Hamid Chamrouk. Avec ses trois frères, il produit des concombres sur 4 hectares. Lui aussi a des serres en verre, et lui aussi constate les dégâts "Il y a à peu près 40% de dégâts (...) On a de la chance, là on avait pas encore [tout] planté, je crois qu'on va repousser, on peut pas planter, il y a trop de carreaux". En effet, de nombreux bris de verre jonchent le sol, et donc également les productions. L'urgence, pour ce maraîcher, c'est de nettoyer les lieux, afin que les légumes déjà plantés puissent être récoltés avant de subir de nouvelles averses ou orages. En 2014, Hamid Chamrouk et ses frères avaient déjà subi un orage de grêle, bien plus violent. Ils avaient perdu la quasi totalité de leur serre en verre à l'époque.

Les trous causés par la grêle dans la toiture de ce garage à Sandillon sont bien visibles © Radio France - Manon Klein

Des toitures à réparer

Chez les habitants aussi il y a des réparations à mener. À Sandillon, ils sont peu nombreux à avoir été épargnés. Même le garagiste à l'entrée de la commune a du fermer exceptionnellement ce lundi 20 juin pour réparer les trous dans sa toiture. Pascal Nollet, le patron, fait le bilan : "la toiture a été perforée, l'eau s'est infiltrée dans les compteurs électriques (...) tout notre parc automobile a bien pris". Les voitures accidentées stockées à l'extérieur ont été abîmées par la grêle; Pascal Nollet habituellement prélève dessus des pièces pour du réemploi; une activité compromise par l'orage. Près de 400 véhicules sont concernés. Il attend lui aussi les conclusions des experts et assureurs. Son garage devrait rouvrir ce mardi.

Pedro doit remplacer de nombreuses tuiles sur le toit de sa maison à Sandillon © Radio France - Manon Klein

Dans la commune, les habitants évaluent également les réparations à mener. Pedro doit remplacer entre 400 et 500 petites tuiles sur sa maison. Il s'y attèle dès ce lundi, pour éviter que la pluie ne tombe à l'intérieur. En effet, la météo de ces prochains jours n'est pas vraiment encourageante. Le Loiret est à nouveau placé en vigilance orange aux orages par Météo France.

À Sandillon, Colette a mis de côté trois gros grêlons qui sont tombés dans la nuit de dimanche à lundi © Radio France - Manon Klein