Des dégâts importants mais très localisés à cause de la grêle dans l'Hérault

Après deux jours d'intempéries avec de fortes pluies et parfois de la grêle, les agriculteurs de l'Hérault tentent de faire l'inventaire des dégâts.

Les orages ont été très localisés. Ils ont touché les secteurs d'Hérépian et Bédarieux mardi. Mercredi, ce sont les secteurs du Pic Saint-Loup, de Ganges, puis le montpelliérain qui ont subi la grêle, au Crès, Vendargues, Saint-Aunès, Clapiers, Castelnau-le-Lez et Jacou.

Sur certaines zones très localisées, il est tombé entre 80 et 100 mm de pluies.

Les producteurs constatent des pertes sur la vigne comprises "entre 20% à 90 %" selon le domaine selon Jérôme Despey, le président de la chambre d'agriculture de l'Hérault. L'arboriculture est touchée aussi avec les cerises, les pommes ou encore les abricots. Les grandes cultures et notamment le blé dur ont également subi des dégâts.

Le domaine des rosiers à Jacou a perdu 80 % de sa récolte, "mon domaine est dans un état exécrable, décrit Charles Lançon le propriétaire, pour la végétation, il n'y a rien de pire que des grêlons secs. les grappes sont à terre. C'est une année de travail pour pas grand-chose. Malgré cela, on va continuer à entretenir la vigne et soigner les plaies avec du cuivre".

À Hérépian, Eymeric Mas qui produit du raisin, des cerises, des pommes et des légumes, ne peut pas encore évaluer l'ampleur des dégâts, "il y aura des pertes c'est sûr, mais je ne suis pas capable de dire si c'est 10%, 20% ou 30 %. Mes clients me demandent si on va avoir des cerises, je ne sais pas. L'année est particulière, il y a une semaine on calculait comment on allait arroser et là, on calcule comment on fait pour rentrer dans les terres tellement il y a de l'eau".

C'est bien tout le problème de la situation que vivent les agriculteurs aujourd'hui, "une situation très anxiogène et contrastée, selon Jérôme Despey, les agriculteurs doivent faire face à la sécheresse et à des épisodes climatiques de plus en plus répétitifs et de plus en plus violents".

