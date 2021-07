Des dégâts sur les cultures après l'orage de grêle de mardi dans les Vosges

Les orages de mardi dernier dans les Vosges ont provoqué d'importants dégâts à Plombières-les-Bains mais pas seulement. Dans tout le secteur, certains agriculteurs ont découvert des prairies, champs de maïs ou exploitations maraîchères dévastées par la grêle. La chambre d'agriculture des Vosges organisait une réunion ce mercredi au Val d'Ajol en urgence pour apporter un soutien technique et administratif aux agriculteurs touchés.

Sur une parcelle d'Eric Henry, éleveur de vaches laitières, il ne reste des plants de maïs que des pieds broyés de quelques centimètres de hauteur. Le reste a été haché par les grêlons qui ont recouvert ce champ : "J'ai pris une photo de mon maïs un quart d'heure avant, une demi-heure après, il n'y avait plus rien".

Assez d'alimentation pour le bétail ?

Des parcelles comme celle-ci, Eric Henry, comme d'autres agriculteurs du secteur, en a plusieurs. L'herbe destinée au fourrage est couchée, écrasée. Et il est peut-être déjà trop tard pour espérer récolter de nouveau avant l'hiver :

"S'il fait vraiment beau, on espère nettoyer nos terrains et pouvoir refaire une coupe dans huit semaines. Pour le maïs, je vais voir s'il est possible de semer de nouveau, avec des variétés très précoces qu'on récoltera fin octobre, en espérant qu'il ne gèle pas."

Il faut maintenant une météo parfaite. Des aides vont être demandées. Ceux qui étaient assurés pourraient être indemnisés. Mais la problématique désormais, c'est de parvenir à nourrir tout le bétail, explique Jérôme Mathieu, le président de la chambre d'agriculture des Vosges :

"Il y a une vraie inquiétude. Pour certains, c'est 70% du volume de fourrage qui est perdu. De l'herbe couchée comme ça, même les animaux ne vont pas venir le pâturer".

Des transferts de fourrage d'une zone du département à une autre sont envisagés. Il faut d'abord que les agriculteurs sinistrés parviennent à estimer leurs besoins. Pas évident tant qu'il pleut et qu'ils ne savent pas comment réagissent leurs parcelles.