Des disparités dans la production de miel en Bretagne en 2022

Pendant trois jours Quimper (Finistère) accueille le Congrès européen de l'apiculture avec des exposants de la France entière, mais aussi de l'Union européenne. L'occasion de parler du miel breton avec Maël Nadan, le secrétaire du syndicat des apiculteurs professionnels en Bretagne.

France Bleu Armorique : comment s'est passée la récolte 2022 pour les apiculteurs bretons?

Maël Nadan : La saison 2022 a très bien démarré pour la production de miel de printemps. Donc ça a été globalement très bon. Pour l'été cela a été plus disparate à cause du temps au mois de juin qui n'a pas permis la production de nectar sur les ronces. Donc une production moyenne, on va dire avec des écarts. Ça n'a pas été uniforme au mois de juillet.

Mieux quand même que dans certaines autres régions françaises?

Je n'ai pas d'échos de toutes les régions françaises. Mais le printemps a été très bon partout en France. L'été a été très moyen dans certaines régions mais je n'ai pas eu de chiffres précis. Après, c'est toujours mieux que l'année dernière qui avait été une année catastrophique dans toute la France, y compris en Bretagne.

Et donc, pourquoi ces disparités? Un lien avec la sécheresse dont on a beaucoup parlé pour la Bretagne cet été?

La sécheresse a dû jouer un peu. Ce qui fait les disparités, c'est l'étalement des floraisons. En Bretagne, la ronce ne va pas être en fleurs tout à fait au même moment. Il suffit qu'il y a une semaine ou deux de décalage et si le temps change à ce moment là, on peut avoir un secteur qui va profiter d'une semaine de plus de floraison, par exemple dans le nord des Côtes d'Armor.

Plus généralement, quel est l'impact du réchauffement climatique sur vos ruches et vos abeilles?

Le réchauffement climatique joue beaucoup sur la végétation, donc sur les ressources à disposition des abeilles. Quand il y a des températures très chaudes, elles les supportent. Par contre, elles ont besoin d'avoir beaucoup d'eau à disposition pour pouvoir réguler la température à l'intérieur de la ruche. Ce qui a pu manquer. Et puis nous avons eu quelques collègues aussi qui ont perdu des ruches dans les incendies de cet été dans les Monts d'Arrée.

Est-ce qu'une journée comme ce mercredi où on annonce plus de 20 degrés et même 25/26 degrés par endroits en Bretagne, cela a un impact ou pas sur sur votre profession?

Oui, ça a un impact. A cette époque-ci, c'est pas trop gênant puisque les abeilles vont travailler pour l'hiver et donc faire des réserves de miel, de lierre. Après ce qui va avoir un impact très important, c'est dans la dynamique des colonies. Si on n'a pas de début d'hiver froid, la colonie va continuer à vivre et donc il y aura des jeunes abeilles en développement alors que normalement il a un arrêt de la ponte de la reine.

Où en est-on de la lutte contre les pesticides?

Pour les pesticides, les néonicotinoïdes sont autorisés avec des dérogations sur betteraves. Donc c'est plutôt dans le nord de la France. Cela ne concerne pas la Bretagne. Et la betterave ne concerne pas les abeilles non plus. Après, ce sont des pesticides qui restent dans le sol et qui vont de toute façon avoir un impact sur la flore environnante et donc les abeilles risque d'en pâtir. Il y a un risque aussi qu'un jour il y ait une dérogation pour le maïs qu'on sait très présent en Bretagne.

Depuis juillet, il y a une nouvelle règle qui oblige les fabricants de miel à mettre l'origine exacte de leur miel sur les étiquettes des pots importés. C'est une bonne chose pour les producteurs bretons et français plus généralement?

Oui, c'est une bonne chose et globalement, c'est beaucoup plus facile pour le consommateur de savoir ce qu'il achète. Ensuite, il faut effectivement que ce soient les bons pays qui soient indiqués sur les étiquettes. On sait qu'il y a une partie du miel qui se retrouve européanisée alors qu'en fait il ne vient pas d'Europe. Les consommateurs doivent donc faire attention.