Des drones pour recenser les dégâts de l'orage du 15 juin sur les noyers en Isère

Selon les premières estimations 25 000 noyers ont été jetés au sol par l'orage du 15 juin sur le territoire de l'AOP Noix de Grenoble. Une opération engageant 22 drones est en train de le vérifier en Isère en quadrillant chaque parcelle des 42 communes concernés. C'est une première en France.

La tempête du 15 juin dernier aurait couché près de 25 000 noyers sur le million que compte environ l'appellation d'origine protégée Noix de Grenoble. Cette estimation du comité interprofessionnel, des drones sont en train de la vérifier sur le terrain ce lundi et ce mardi! Un travail lancé à la demande du Département et de la Préfecture, pour recenser les dégâts avec le plus d'exactitude possible, et qui est effectué par le cabinet VR3D, basé à Barraux (Isère), avec l'appui logistique de l'assureur agricole Groupama.

22 drones en vol pendant 2 jours

Et les choses ne sont pas faites à moitié : 22 drones survolent pendant ces deux jours toutes les parcelles de noyers sur les 42 communes iséroises concernées par l’événement du 15 juin! C'est lors de la visite du ministre de l'agriculture à Montagne (Isère) quelques jours après l'orage et la grêle que Romain Mandier, originaire de la commune, fils et neveu de nuciculteur, a pu faire une démonstration qui a séduit les autorités ou en tout cas leur a donné envie d'aller plus loin.

Vol automatique et modélisation 3D

Les drones guidés par GPS, programmés pour quadriller automatiquement les parcelles, photographient le moindre mètre carré avec une précision de quelques centimètres. Ces photos seront ensuite assemblées pour réaliser une cartographie 3D de chaque parcelle et de détecter avec précision chaque arbre tombé et encore au sol, tombé et enlevé ou tombé puis replanté après avoir été étêté.

Alors qu'il travaillait beaucoup jusque-là avec le BTP ( VR3D est le premier cabinet en France "géomètre par drone), Romain Mandier espère montrer les potentialités de la technologie drones en matière d'agriculture. Quant à l'assureur Groupama, si il participe là à une opération sans lien direct avec ses assurés c'est parce qu'un diagnostic le plus précis possible intéresse également son métier. D'ailleurs c'est lui qui fourni 20 des 22 drones et autant d'experts de son réseau. Groupama travail sur cette technologie depuis 2016.

