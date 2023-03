Des élèves du lycée agricole de Châteauroux en concours au Salon de l'Agriculture

C'est une belle récompense et une reconnaissance du savoir-faire du lycée agricole Naturapolis. L'établissement castelroussin est le seul de la région Centre-Val de Loire à participer au Trophée international des établissements agricoles. Huit élèves sont jusqu'au vendredi 3 mars au Salon de l'Agriculture à Paris pour réaliser les différentes épreuves. "C'est vraiment un événement dont ils se souviendront toute leur vie. Ils ont été reçus par le président de Région et le ministre de l'Agriculture", souligne Jocelyn Brichet, directeur d'exploitation du lycée.

Les élèves sont préparés aux enjeux climatiques et difficultés économiques

Au lycée Naturapolis, on ne cache pas la réalité des métiers du milieu agricole : les difficultés économiques, les journées souvent harassantes, les salaires de misère par rapport au temps consacré, les aléas climatiques... "Il y a un module qui s'appelle Enseigner à produire autrement, on apprend aux jeunes à faire autrement dès la classe de 4eme", indique Jocelyn Brichet, invité de France Bleu Berry ce mercredi. "On a développé nos rotations avec désormais une douzaine de cultures", poursuit le directeur d'exploitation.

Du classique trio orge-colza-blé, on est passé à de nouvelles cultures comme le pois chiche, le soja et des céréales plus rustiques : le triticale, le grand épeautre, le petit épeautre. "En tant qu'établissement scolaire, on a aussi ce rôle de tester des choses pour voir si ça fonctionne et montrer aux jeunes qu'on peut faire autrement", conclut Jocelyn Brichet.