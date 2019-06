Des élèves plantent des courges bio au profit de la Banque Alimentaire au lycée agricole des Vaseix à Limoges

Des légumes au profit des plus démunis viennent d'être plantés en agriculture biologique au lycée agricole des Vaseix à Limoges. Une opération de solidarité en partenariat avec la banque alimentaire, la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne et l'Ordre du Mérite Agricole.

La parcelle de 300 mètres carré est empaillée. Cela permet de garder l'humidité mais aussi d'éviter la pousse de mauvaises herbes et donc l'utilisation de pesticide.

Limoges, France

Trente élèves de seconde du lycée agricole des Vaseix à Limoges viennent de planter 200 plants et 100 graines de courges en agriculture biologique sur une parcelle de 300 mètres carrés, située dans le périmètre de l'établissement. Des légumes qui une fois récoltés seront redistribués aux bénéficiaires de la Banque Alimentaire. Sachant que l'association a aidé 30 mille personnes en 2018 en Haute-Vienne. Une opération de solidarité en partenariat avec la chambre d'agriculture du département et l'Ordre du Mérite Agricole.

Avec un petit geste, on peut aider plein de personnes - un lycéen

Une démarche solidaire qui séduit les élèves sollicités comme Julie :"Ça nous fait prendre conscience que dans la vie, il peut y avoir des personnes démunies. Il faut les aider et ne pas penser qu'à nous même." Avis partagé par Kylian, au lycée des Vaseix pour devenir garde forestier :"Planter des courges, ce n'est pas dans le domaine que je veux faire, mais j'ai aimé le faire parce que ça permet d'aider d'autres gens. Ça nous fait prendre conscience qu'avec un petit geste, on peut aider plein de personnes".

Au moins 3 tonnes de courges devraient être récoltées

Des mots qui ont forcément du sens pour le proviseur Max Delperié, pour qui ce projet est une bonne manière de parfaire leur éducation :"C'est comme planter la graine du citoyen responsable et éco-responsable. Dans une société qui génère souvent des personnes en difficulté, il faut leur faire prendre conscience des valeurs de citoyenneté et de la République. Liberté, égalité, fraternité. Il faut le conjuguer au quotidien avec les élèves, pour faire que demain ils soient des citoyens responsables."

L'idée, c'est aussi qu'ils se réapproprient la cuisine et les casseroles

Cette opération va permettre à la Banque Alimentaire de récupérer au moins 3 tonnes de courges début octobre. Ces légumes seront distribués non transformés aux bénéficiaires précise Mireille Bréchet, présidente de l'association en Haute-Vienne :"Les légumes sont malgré tout assez chers. Les gens ont tendance à acheter des produits transformés, sucrés, salés, à bas coût. Ce n'est pas très bon pour leur santé. Souvent, les personnes en situation de précarité ont des problèmes de diabète, d'hypertension, d'obésité. L'idée, c'est aussi qu'ils se réapproprient la cuisine et les casseroles. Notre rôle est aussi pédagogique. Aider l'homme à se restaurer. Et avec des légumes bio, c'est encore mieux !"