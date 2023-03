Des éleveurs de chèvres du sud de la France manifestent devant une fromagerie de Dordogne

Ils ont fait plusieurs centaines de kilomètres depuis la Lozère, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne, la Vienne ou encore la Charente. Une douzaine d'éleveurs de chèvres se sont rassemblés ce mardi 14 mars 2023 vers 10 heures devant la fromagerie Chêne Vert à Saint-Martial-de-Valette près de Nontron en Dordogne. Ils reprochent à l'industriel d'avoir, malgré la signature de contrats, cessé la collecte du lait dans une exploitation de Lozère, et tenté de la facturer.

Dépendant d'une seule fromagerie

Une trentaine d'éleveurs de chèvres, répartis dans le sud de la France, fournissent l'intégralité de leur production de lait à cette entreprise qui emploie une cinquantaine de personnes. Chêne Vert la transforme ensuite en fromages, en grande partie BIO. Mais depuis quelques jours, les camions de l'entreprise périgourdine ne viennent plus collecter le lait que produisent les 200 chèvres de Mathieu Ferrier, installé depuis deux ans à Culture en Lozère. ***"*J'ai fait ma demande de reprise de collecte pour 2023 en début de semaine dernière explique le jeune éleveur. Pendant trois jours, ils (Chêne Vert) ne m'ont pas répondu au téléphone. J'ai fait ma demande par mail et ils m'ont répondu le lendemain qu'ils ne viendraient pas me collecter, alors que nous avons signé un contrat de quatre ans. On m'a expliqué que j'étais trop éloigné, et demandé de payer 550 € les 1000 litres, poursuit-il. On ne gagne pas des mille et des cents dans ce métier, et je ne peux pas payer. J'ai donc jeté 3.500 litres de lait en une semaine", se désole le jeune agriculteur.

Un malentendu plaide l'entreprise

De son côté, Chêne Vert plaide le malentendu. "Nous n'avons jamais voulu cesser la collecte, explique son directeur Pierre Desport. Nous avons été prévenus trop tard pour la remettre en place, il y a des prestataires à prévenir et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il n'y a pas de raison de dire que nous n'avons pas respecté notre contrat, précise Pierre Desport qui explique qu'un accord a été trouvé avec les agriculteurs au terme de plusieurs heures de négociations. "Le jeune éleveur sera indemnisé pour ses pertes de lait, et nous avons réécrit que les contrats seraient respectés", assure le directeur du site. Les éleveurs ont également obtenu une augmentation rétroactive du prix du lait, ainsi que l'assurance que les collectes resteraient prises en charge par la fromagerie.