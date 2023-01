Des éleveurs de volailles de la Mayenne mis à l'honneur dans Capital sur M6

Une équipe de télévision de la chaîne M6 est venue tourner un reportage en 2022 dans l'exploitation d'Audrey et Pierre Besançon en Mayenne. Ce couple d'agriculteurs est installé à Saint-Berthevin. Ils élèvent des milliers de poulets dans deux bâtiments de 1.500 mètres carrés et travaillent pour le groupe LDC, un des leaders européens de la volaille.

Tordre le cou à certains a priori

Le reportage pose la question suivante : "Savons-nous vraiment ce que nous mangeons ?". Il est diffusé ce dimanche à 21h10 dans l'émission Capital, présenté par Julien Courbet. L'occasion pour les agriculteurs mayennais de faire passer certains messages aux consommateurs. "Nos bâtiments sont fermés et ce n'est pas visitable avec les risques sanitaires. Donc montrer un peu ce qui s'y passe à l'intérieur c'est une bonne chose. Cela peut paraître déroutant quand les gens ne voient pas les choses" explique Audrey Besançon. "Notre métier, il a changé, il a évolué. Il y a moins d'agriculteurs, mais il y a toujours autant de personnes à nourrir. Et notre but premier, c'est de nourrir les gens et le mieux possible" poursuit l'agricultrice.

Le bien-être animal

Les équipes de M6 sont venues fin 2022 tourner le reportage diffusé dans Capital. Ce fut l'occasion pour Pierre Besançon d'évoquer la question du bien-être animal. "Chez nous, c'est le passage au quotidien de l'éleveur dans les bâtiments, de façon à voir le comportement des animaux, de suivre leur alimentation aussi. Certes, les densités de volailles peuvent paraître encore importantes, mais c'est des densités qui ont déjà baissé par rapport à ce qui existait avant. Et puis après, il y a tout ce qui est contrôle de l'eau, de la ventilation, des taux d'oxygénation réguliers dedans. Le bien-être animal pour nous aujourd'hui, c'est tout un ensemble en fait" termine l'éleveur.