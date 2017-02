Des éleveurs et des bouchers reprennent l'abattoir de Rethel

Le tribunal de commerce de Sedan a autorisé ce jeudi la reprise de l'abattoir de Rethel, en redressement depuis le mois de décembre. C'est la coopérative ViandeS et TerritoireS fondée par des éleveurs et des bouchers lundi qui en assure désormais la gestion. Deux-tiers des emplois sont préservés.

Eleveurs, bouchers, négociants et acteurs de la filière viande prennent leur destin en main. Avec les Chambres d'Agriculture des Ardennes, de la Marne, de l'Aisne, avec la coopérative agro-industrielle Vivescia, le Pays rethélois et la ville de Rethel, ils ont fondé la coopérative "ViandeS et TerritoireS" pour reprendre l'abattoir de Rethel. Le tribunal de commerce de Sedan a donné son accord ce jeudi. ViandeS et TerritoireS succède donc à la Sobevir, en redressement judiciaire depuis le mois de décembre.

La société anonyme "ViandeS et TerritoireS" compte 58 associés. Parmi eux, une cinquantaine d'usagers de l'abattoir qui ont réuni 150 000 euros de capital. 26 des 39 salariés sont conservés. L'activité de l'abattoir de Rethel est en recul, de 4000 tonnes de viande en 2015 à 3600 en 2016. Les nouveaux gestionnaires comptent démarrer modestement mais vite redresser la barre et retrouver un plus haut niveau d'activité. La fermeture en mars 2016, de l'abattoir de Laon pourrait contribuer à amener de nouveaux clients.

En juillet dernier, le Pays rethélois a voté le rachat des bâtiments pour 350 000 euros si jamais ce projet de reprise était acté. La mise aux normes de l'outil est évaluée à 400 000 euros.