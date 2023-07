Des éleveurs font renaître la Bleue de Bazougers, race disparue et 100% mayennaise

Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus ce week-end des 22 et 23 juillet 2023 à la 51ème édition de la fête de la Madeleine et au Cima (Carrefour interprofessionnel du monde agricole). Le parc des expositions à Mayenne accueille en même temps une foire expo, une fête foraine et une foire agricole sur 4 hectares avec 200 exposants. On retrouve des éleveurs qui présentent leur animaux : des chevaux, des moutons et des vaches. Parmi lesquelles, le public peut découvrir une race disparue : la Bleue de Bazougers, race 100% mayennaise.

La bleue de Bazougers est la seule race 100 % mayennaise. © Radio France - Selma Riche

Disparue après la Seconde guerre mondiale et la politique agricole d'intensification des élevages, la Bleue de Bazougers est remise en valeur par des éleveurs de l'association la Bleue de Bazougers dont fait partie Romain Rousseau, agriculteur à Nuillé-sur-Vicoin. "Aujourd'hui, on n'a pas de femelle 100 % Bleue de Bazougers parce que depuis plus de 20 ans, elle n'existe plus. Les derniers taureaux qui ont été collectés pour l'insémination artificielle, c'était en 2000", rappelle l'éleveur.

Des vaches capables de valoriser les prairies mayennaises

Romain Rousseau et ses collègues de l'association font renaître cette race oubliée grâce à l'insémination par des taureaux Bleue de Bazougers, afin de faire revivre ce qu'il considère comme du patrimoine local. "La Bleue de Bazougers est la seule race 100 % mayennaise, toutes espèces confondues. C'est quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir promouvoir notre patrimoine et notre agriculture mayennaise."

Il faudra attendre encore plusieurs années pour les veaux et les génisses élevées en Mayenne deviennent adultes mais l'objectif de l'association et de Romain Rousseau est clair : "C'est vraiment avoir des animaux de gabarit moyen à valeur bouchère, avec une aptitude laitière et surtout des animaux qui sont capables de valoriser les prairies, des bêtes qui sont aptes au pâturage et le maximum de l'année pour permettre d'exploiter le paysage naturel mayennais qu'est le bocage."