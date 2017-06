Des éleveurs laitiers bloquent l'entrée de l'usine Agrial à Moyon

Une trentaine d'éleveurs laitiers de la Manche et de la Mayenne sont réunis depuis 12h ce mardi 13 juin, devant l'usine de transformation Agrial à Moyon. C'est un mouvement national pour dénoncer le prix du lait payé aux producteurs et faire pression sur les coopératives.

A l'appel de l'appel des syndicats FDSEA et JA, des éleveurs de la Manche et de la Mayenne ont entamé un blocage de l'usine de Moyon, "un blocage de 48h". Depuis ce mardi 13 juin à midi, ils empêchent l'entrée et la sortie des camions sur le site Agrial.

Ils demandent aux coopératives de "montrer l'exemple" en augmentant le prix d'achat du lait à 350€ les mille litre, contre 300 à 310 aujourd'hui. "Les cours mondiaux sont en hausse, le prix du beurre s'envole et pour l'instant, pour nous, rien ne bouge , dénonce Ludovic Blin président de la Fédération nationale des producteurs laitiers de la Manche. Nous souhaitons aussi que la loi Sapin 2, votée fin 2016, s'applique, qu'il y ait plus de transparence dans les prix , dans les transactions entre les transformateurs et les distributeurs, comme le dit la loi, et que le coût de production soit mieux pris en compte".

Quelques éleveurs mayennais sont venus soutenir leurs collègues manchois devant le site de Moyon, "par solidarité paysanne car ils étaient venus nous aider lors du blocage de Lactalis l'été dernier, pour la même raison".