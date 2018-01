Bourganeuf, France

Il y a une différence de taille déjà : l'abattoir du Pôle Viandes Locales ne tuera que sept bêtes par semaine, contre un millier par exemple à celui de Limoges. Et puis il n'y aura pas d'humains dans la zone d'abattage mais un écran qui projettera des paysages et un diffuseur d'odeurs familières. Et surtout c'est un bras robotisé qui viendra par derrière l'animal pour positionner l'arme entre les deux yeux. "On se fait assister d'un robot comme un chirurgien le fait pour certaines opérations précises" souligne Guillaume Betton, président du Pôle Viandes Locales.

C'est pour nos bêtes" Michel Deslandes, éleveur

Une soixantaine d'éleveurs issus d'un périmètre de 80 kilomètres autour de Bourganeuf sont impliqués dans le projet. Michel Deslandes élève des génisses, des bœufs et des veaux sous la mer à Royères. Il a adhéré au projet dès son lancement. "C'est pour nos bêtes. On prend soin de nos bêtes durant toute leur vie, on a envie d'aller jusqu'au bout". Une manière aussi de répondre ajoute l'éleveur aux nouvelles exigences des consommateurs. L'abattoir de Bourganeuf doit ouvrir au début de l'été prochain.