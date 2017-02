Des éleveurs lorrains présentent leurs bêtes au salon de l'agriculture à Paris

Des éleveurs lorrains participent au Salon International de l'Agriculture qui débute ce samedi 25 février 2017 à Paris. Cette année, l’événement accueillera plus de 2600 animaux. Avant le début du concours des animaux, des éleveurs de Meurthe-et-Moselle préparent leurs bêtes.

Les éleveurs lorrains seront présents avec leurs bêtes au Salon international de l'agriculture qui débute ce samedi 25 février 2017 à Paris. Cette année, le salon de l'agriculture accueillera plus de 2600 animaux dont une centaine de la région Grand Est. Certaines de ces bêtes participeront au concours des animaux qui sélectionne et prime les meilleurs animaux reproducteurs ; sept espèces sont concernées. Dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle une dizaine d'animaux seront présentés.

La préparation des stars de l'élevage

Les animaux sélectionnés ont le droit à un traitement spécial digne des stars. En Meurthe-et-Moselle, Rémy Simonin, éleveur depuis plus de 30 ans, présente deux béliers de la race dite "Est à laine Mérinos". Dans son exploitation à Laitres-Sous-Amance, les béliers séparés des autres brebis mangent leur repas : "On leur donne plus de grains pour qu'ils aient plus de formes." explique-t'il. L'un des béliers porte même une couverture "pour tasser la laine, éviter que la paille n'entre dans la laine et qu'il présente mieux par rapport aux autres" précise l'éleveur.

De son côté, l'éleveur de vache Patrick Masson prend aussi extrêmement soin de sa vache avant le concours. Dans son élevage à Jolivet, près de Lunéville, il explique qu'il " faut l'habituer [la vache] au bruit et aux gens, donc il faut la promener dans la ferme et mettre un tracteur qui tourne ou de la musique pour qu’elle entende des sons." Et juste avant de "monter sur le ring" la vache va même "passer chez le coiffeur" ; il poursuit : "elle aura même quelqu’un de spécifique qui va la préparer pour la présentation.".

Présenter ses bêtes à Paris : "un honneur"

Au mur de la ferme de Rémy Simonin, plusieurs plaques où il est écrit "Concours Général Agricole" prouvent que l’éleveur est un habitué du salon de l’agriculture. Pour lui, aller au salon est "gratifiant" et permet à l'éleveur et à l'association Est à laine Mérinos, dont il fait partie, de présenter cette race et de faire connaître leurs bêtes. Les 4.000 moutons des éleveurs de l'association ne sont pas tous destinés à l'abattoir ; beaucoup sont vendus à d'autres élevages pour la reproduction de l'espèce. Le salon de l'agriculture, c'est l'occasion de "chercher des clients" et il espère des "retombées économiques" pour l'association. Dans le Grand Est, l'élevage représente 35% de l'activité des fermes.

L’éleveur Rémy Simonin et l’un de ses béliers sélectionné pour le salon de l’agriculture. © Radio France - Seina Baalouche

Pour l'éleveur de vache Patrick Masson, c'est la première fois qu'une de ses bête participe au concours des animaux. L'éleveur est clair, le salon ne lui apporte pas d'argent, "au contraire ça m'en coûte parce qu'il faut s'héberger à Paris," explique t'il. Mais pour lui, ce n'est pas grave, l'important c'est de participer au salon de l'agriculture :

Je vais avoir l’honneur d’aller à Paris. Ce n’est quand même pas donné à tout le monde d’aller y présenter son élevage. Cela fait 30 ans que je suis avec mon troupeau et je suis fier d’avoir une vache qui va aller représenter ma ferme sur le salon international de l’agriculture. » - Patrick Masson - éleveur de vache

Le salon international de l'agriculture se tiendra à Paris du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2017.