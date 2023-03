Des éleveurs mayennais convoqués à la gendarmerie pour avoir vider un fossé, "ça va tuer l'agriculteur"

Des éleveurs laitiers de Loiron étaient convoqués par l'OFB (office français de la biodiversité) ce mercredi 23 mars 2023 dans les locaux de la gendarmerie de Port-Brillet dans l'ouest mayennais. Il est reproché à la famille Garnier du Gaec de l'Aulne à Loiron d'avoir retiré de la vase du fossé au bord de leur parcelle.

ⓘ Publicité

"Je suis tombé des nues"

L'affaire remonte à 2021. De la vase empêche les drains d'écouler le surplus d'eau absorbée par la terre. Cette parcelle de blé permet aux associés du Gaec de nourrir leurs centaines de vaches laitières. Mais selon l'OFB, les gérants auraient dû demander une autorisation pour retirer la vase, ce qui leur aurait été refusé, car le fossé est classé. Mais sans dégager la vase, les drains ne s'écoulent pas et la parcelle est inondée. "Si on coupe le drainage, on ne pourra plus faire de culture", répond d'emblée Laurent Garnier.

La famille Garnier a donc payé une amende de 3.500 euros. Ils ont ensuite été convoqués dans les locaux de la gendarmerie de Port-Brillet par l'OFB. "Le jour que j'ai été appelé par la gendarmerie, le jour où ils m'ont laissé un message demandant de les rappeler, vous avez un gros stress, se souvient Laurent Garnier. Moi, j'ai des enfants partis en étude à droite, à gauche, vous comprenez mon inquiétude. Et quand ils m'ont dit que c'était l'OFB, qu'il y avait un dossier du procureur par rapport à ce qu'il s'est passé, je suis tombé des nues."

"Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes ?"

En plus du fond, c'est la forme qui dérange les Garnier. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Mayenne, venue apporter son soutien devant la gendarmerie de Port-Brillet, dénonce même un acharnement contre les agriculteurs.

"On se demande dans quel monde on vit aujourd'hui, lance Mickaël Guilloux, secrétaire général de la FDSEA 53. On est agriculteur, on se lève le matin pour nourrir les Français, pour faire notre boulot. Alors oui, il arrive que, en faisant certaines actions, on ne respecte pas complètement la réglementation. Mais à ce que je sache, la famille Garnier n'a ni commis d'atteinte à la personne ni d'atteinte à des biens. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes aujourd'hui pour régler ce type de problème ?" À l'issue de cette convocation à la gendarmerie de Port-Brillet, l'OFB a demandé à la famille Garnier de mener une enquête de terrain sur la parcelle, à leur frais.